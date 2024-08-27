- На этой неделе Харрис и Уолц проведут первое совместное интервью.

Американская демократическая кандидатка в президенты Камала Харрис вместе со своим напарником Тимом Уолзом готовы провести первое совместное интервью после своего назначения. Это интервью запланировано на американскую телевизионную сеть CNN в ранние утренние часы в пятницу (3:00 по центральноевропейскому времени). Дональд Трамп, республиканский кандидат в президенты, неоднократно критиковал своего соперника за отказ от интервью или пресс-конференций после вступления в новую роль.

После решения Джо Байдена не баллотироваться на пост президента США в июле, под давлением своей партии, Харрис стала главным демократическим кандидатом в гонке, с Уолзом в качестве своего напарника. В последние недели Харрис была видна только на контролируемых мероприятиях, с предварительно запланированными и спланированными кампаниями. Пик этого был на прошлой неделе на Демократическом национальном съезде в Чикаго, где они были представлены в впечатляющем шоу.

По мере приближения выборов, Харрис придется продемонстрировать свои навыки в ситуациях, которые не полностью контролируются ее кампанией. Это включает в себя интервью, а также теледебаты с Трампом, запланированные на ранние утренние часы 11 сентября. Трамп заявил в Truth Social, платформе, которую он создал, что согласовал правила дебатов с командой Харрис. Согласно этим правилам, им не разрешается брать с собой заметки или шпаргалки во время дебатов.

В своей новой роли как главный демократический кандидат, Камала Харрис, напарник избранного президента, выбрала стратегический подход к публичным выступлениям, ограничив себя контролируемыми мероприятиями и запланированными событиями. Как президент Соединенных Штатов, Харрис, скорее всего, столкнется с непредсказуемыми ситуациями во время будущих дебатов и интервью, подобных тому, что запланировано против Дональда Трампа.

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