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ЭкономикаНовостиАвтомобильный рынок

На этой неделе ЕС должен проголосовать за применение тарифов на автомобили китайского производства.

 and  Mark Rodriguez
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Китайский автопроизводитель BYD теперь лично поставляет свои автомобили на европейские рынки.
Китайский автопроизводитель BYD теперь лично поставляет свои автомобили на европейские рынки.

На этой неделе ЕС должен проголосовать за применение тарифов на автомобили китайского производства.

Европейский Союз приближается к тому, чтобы сделать продажу автомобилей в Европе более сложной для Китая. Комиссия утверждает, что Пекин искажает конкуренцию за счет государственной помощи, оставляя местных производителей в невыгодном положении. Германия выступает против жестких тарифов. Ожидается, что решение будет принято на этой неделе.

В продолжающемся споре о китайских электромобилях тарифы ЕС становятся все более реальными. Согласно дипломатическим источникам, члены 27 стран ЕС проголосуют на этой неделе по предложению комиссии ввести дополнительные тарифы до 36,3% на импортируемые из Китая электромобили. Германия недавно выступала за дипломатическое решение.

Помимо немецкого правительства, против повышения тарифов также высказалась Испания, в то время как другие страны ЕС, такие как Франция, Италия и балтийские государства, поддерживают планы комиссии. Для блокировки реализации к пятнице в Брюсселе потребуется большинство в 15 государств, представляющих 65% европейского населения, что считается маловероятным.

Еврокомиссия обвиняет Китай в незаконном субсидировании своей автомобильной промышленности и опасается невыгодного положения европейских производителей. В результате Брюссель объявил о тарифах, которые будут различаться для каждой компании. Компании, такие как Volkswagen и их китайские партнеры по совместному предприятию, будут облагаться тарифом в размере 21,3% на импорт в ЕС.

Эти тарифы вступят в силу к концу октября и будут действовать в течение пяти лет. Даже после введения тарифов диалог с Пекином останется возможным, как заявляют в Брюсселе. На данный момент переговоры не привели к результатам, и в сентябре министр торговли Китая Ван Вэньтао покинул Брюссель без компромисса.

В результате этого спора рынок автомобилей в Европе может существенно измениться из-за потенциальных тарифов на китайские импортируемые автомобили. Несмотря на противодействие некоторых членов ЕС, в том числе Германии и Испании, предложение комиссии о введении тарифов на китайские электромобили, похоже, набирает силу на автомобильном рынке ЕС.

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