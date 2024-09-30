На этой неделе ЕС должен проголосовать за применение тарифов на автомобили китайского производства.

Европейский Союз приближается к тому, чтобы сделать продажу автомобилей в Европе более сложной для Китая. Комиссия утверждает, что Пекин искажает конкуренцию за счет государственной помощи, оставляя местных производителей в невыгодном положении. Германия выступает против жестких тарифов. Ожидается, что решение будет принято на этой неделе.

В продолжающемся споре о китайских электромобилях тарифы ЕС становятся все более реальными. Согласно дипломатическим источникам, члены 27 стран ЕС проголосуют на этой неделе по предложению комиссии ввести дополнительные тарифы до 36,3% на импортируемые из Китая электромобили. Германия недавно выступала за дипломатическое решение.

Помимо немецкого правительства, против повышения тарифов также высказалась Испания, в то время как другие страны ЕС, такие как Франция, Италия и балтийские государства, поддерживают планы комиссии. Для блокировки реализации к пятнице в Брюсселе потребуется большинство в 15 государств, представляющих 65% европейского населения, что считается маловероятным.

Еврокомиссия обвиняет Китай в незаконном субсидировании своей автомобильной промышленности и опасается невыгодного положения европейских производителей. В результате Брюссель объявил о тарифах, которые будут различаться для каждой компании. Компании, такие как Volkswagen и их китайские партнеры по совместному предприятию, будут облагаться тарифом в размере 21,3% на импорт в ЕС.

Эти тарифы вступят в силу к концу октября и будут действовать в течение пяти лет. Даже после введения тарифов диалог с Пекином останется возможным, как заявляют в Брюсселе. На данный момент переговоры не привели к результатам, и в сентябре министр торговли Китая Ван Вэньтао покинул Брюссель без компромисса.

В результате этого спора рынок автомобилей в Европе может существенно измениться из-за потенциальных тарифов на китайские импортируемые автомобили. Несмотря на противодействие некоторых членов ЕС, в том числе Германии и Испании, предложение комиссии о введении тарифов на китайские электромобили, похоже, набирает силу на автомобильном рынке ЕС.

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