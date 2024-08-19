Недавнее посещение в помещении 'Бури Любви' - На экране будет доктор Катарина Шейба.

Известная мыльная опера ARD "Буря любви" вернулась после летнего перерыва, и в ней появилось новое лицо. В реальной жизни доктор Катарина Шоб (30) присоединится к Fürstenhof, сыграв врача, работающего над своей докторской диссертацией. Об этом было объявлено в понедельник в пресс-релизе.

Шоб балансирует между клиникой и съемками

Макси Neubach - последнее пополнение в "Буре любви". Зрители смогут увидеть "неопрятного, но милого" доктора с 28 августа, начиная с эпизода 4267. Шоб décrit свой новый персонаж как "счастливого человека с сильным чувством справедливости. Сильную женщину, знающую, чего она хочет".

Родившаяся в Вене, эта докторша в настоящее время специализируется на общей медицине в больнице Вены. Однако Neubach уже несколько лет совмещает свою актерскую карьеру с медицинскими исследованиями и работой в клинике. Она появилась в австрийском фильме "Ужин на восемь" и детективном триллере "Темная девушка". Она также сыграла в английском триллере "Грязный мальчик" вместе с "Одиссеей" Грехемом МакТавишем (63), который выйдет в прокат в следующем году.

"Я действительно люблю оба", - говорит newcomer в "Буре любви". "Почему я должна выбирать между ними?". Она отмечает, что Макси - это "первая постоянная телевизионная роль врача в реальной жизни". Шоб, возможно, не придется много работать над ролью.

В мыльной опере ARD "Буря любви" новый персонаж Макси Neubach описывается как находящийся в "буре любви" со своей страстью к актерству и медицине. Скорое появление Макси в роли врача в мыльной опере отражает реальный баланс Шоб между актерством и медицинскими исследованиями.

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