Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиПрочие

На демократическом собрании Байден произносит речь и передает факел Харрису.

Для начала четырехдневного собрания Демократической партии в понедельник президент Джо Байден планирует произнести прощальную речь, символически передавая власть демократическому кандидату в президенты Камале Харрис. Sources предполагают, что 78-летний лидер похвалит свою Маленькая должность...

 and  Max Becker
Время чтения 2 минут

На демократическом собрании Байден произносит речь и передает факел Харрису.

Каких-то две недели назад, Байден отказался от своей президентской кампании. На предстоящем съезде демократы планируют почтить его службу. Наслаждаясь своей речью, Байден сказал об этом в воскресенье. Он провел уик-энд в лагере Дэвида, президентском убежище возле Вашингтона, доводя свою речь с советниками.

Политическое будущее Байдена зависит от того, сможет ли Харрис успешно справиться с Трампом. Если демократы не смогут завоевать президентство в ноябре, многих обвинят в том, что они продолжали свою кампанию после слабого выступления против Трампа на дебатах в июне.

Тем не менее, Байден может ожидать теплого приема от демократов на съезде. "Я ностальгирую", - сказал ЛориБет Хейгер из Северной Дакоты в воскресенье, восхваляя Байдена как "отличного президента". "Мне понадобятся салфетки завтра, но я также восхищаюсь политической храбростью, которую он проявил, приняв это решение".

Четырехдневный фестиваль проходит под усиленной охраной, с 2500 полицейскими на дежурстве. ФБР, Секретная служба и местные правоохранительные органы готовили меры безопасности вокруг места проведения в течение года.

Лукас Ротар из ФБР определил "повышенный уровень риска" для съезда. В июле Трампа, республиканского кандидата, ранили на мероприятии кампании в Батлере, Пенсильвания. Про-палестинские активистские группы планируют massive протесты против поддержки США Израиля во время конфликта с радикальным исламским палестинским движением ХАМАС в Газе.

Спикерами на съезде станут первая леди Джилл Байден, кандидат в вице-президенты Тим Уолз и бывшие президенты Барак Обама и Мишель Обама, а также Билл Клинтон. Речь Харрис запланирована на четверг, а Байден отсутствует, так как он отправится в шестидневный отпуск в Калифорнии сразу после своей речи в понедельник.

59-летняя Харрис оживила кампанию с тех пор, как Байден ушел в отставку, эхом отзываясь на молодых, женщин и чернокожих избирателей. Сначала казалось, что Трамп находится на неудержимом пути к победе, но с тех пор он боролся, прибегая к личным оскорблениям и путаным речам. В субботу 78-летний республиканец снова атаковал Харрис, назвав ее "коммунисткой" и "сумасшедшей".

Харрис мягко ответила на республиканца в воскресенье. "Лидеры, которые ненавидят других, - трусы", - объявила она на мероприятии кампании в Пенсильвании.

Во время съезда демократов Трамп продолжит свой национальный тур, проводя митинги в ключевых штатах, таких как Пенсильвания, Северная Каролина и Мичиган.

Несмотря на продолжающуюся критику и нападки республиканцев, Байден все еще может рассчитывать на поддержку от "других" демократов, которые ценят его навыки принятия решений. Если Харрис успешно сменит Трампа на посту президента, многие критики Байдена могут пересмотреть свое мнение о его "других" политических выборах.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Причиной смерти в Германии является прошлое.
Главные темы

В Германии основная причина смертности остается неизменной.

В Германии основная причина смертности остается неизменной. Впервые за четыре года в 2023 году число смертельных случаев в Германии сократилось по сравнению с предыдущим годом. Та же тенденция наблюдалась и в двух ведущих причинах смерти. Данные свидетельствуют о послаблении ситуации с COVID-19, например, увеличении смертности от гриппа. Заболевания сердца снова

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Неопределенность окружает финансирование инициатив по климату и трансформации, несмотря на предложенные сокращения.
Главные темы

Неопределенность окружает финансирование инициатив по климату и трансформации, несмотря на предложенные сокращения.

Управляющий орган планирует сократить финансовую поддержку Фонда климата и трансформации (ФКТ) в следующем году. Несмотря на это, финансирование фонда остается неопределенным. Согласно раскрытым внутренними источниками из Федерального министерства экономики в понедельник, проект...

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Самцы и самки коричневых пауков-прыгалок обычно имеют длину от 7,5 до 9 миллиметров
Главные темы

Подлинный уровень угрозы, представляемой коричневым пауком-отшельником, в частности, находится под следствием.

Подлинный уровень угрозы, представляемой коричневым пауком-отшельником, в частности, находится под следствием. Опасения по поводу смертельного коричневого паука-реклаза набирают обороты в Италии после двух смертельных укусов В быстром темпе два мужчины в Италии умерли после укусов коричневого паука-реклаза, Loxosceles rufescens. Этот вид паука в основном встречается в регионе Средиземноморья, в частности

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Правоохранительные органы регистрируют самый высокий уровень преступности в 2023 году с 2012 года.
Главные темы

Правоохранительные органы регистрируют самый высокий уровень преступности в 2023 году с 2012 года.

В прошлом году зафиксировано невиданное с 2012 года увеличение зарегистрированной криминальной активности, как показывают данные в опубликованном в понедельник годовом отчете 2023 года. Количество инцидентов составило astron Nominalickable 790,245, что на 12,5% больше, чем в предыдущем году. Эк...

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Беглые, уклоняющиеся от правосудия, требуют надлежащего наказания
Панорама

Беглые, уклоняющиеся от правосудия, требуют надлежащего наказания

Четверо людей, находящихся на психиатрическом лечении в Нижней Баварии, сбежали. Полиция усердно преследует многочисленные образцы вещественных доказательств, полученные от потенциальных свидетелей. На данный момент ведутся дискуссии о последствиях.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Непокорный человек в пекарне был эффективно подавлен с помощью электрошокера.
Федеральные земли Германии

Правоохранители вмешиваются в несанкционированный вход в пекарню с помощью электрического удара.

В полночь, взломщик проникает в пекарню, представляя собой паршивое деяние. Прибытие полиции fator к подавлению его, но они терпят неудачу.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Рядом с федеральным министром экономики Германии Робертом Габеком стоит Михаэль Отто, председатель...
Федеральные земли Германии

Хабек предполагает, что законодательство ЕС об ИИ обеспечивает защиту предприятий.

Министр экономики федерального правительства посетил предприятие торговли Отто в Гамбурге, выразив свои взгляды на искусственный интеллект.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно