На демократическом собрании Байден произносит речь и передает факел Харрису.

Каких-то две недели назад, Байден отказался от своей президентской кампании. На предстоящем съезде демократы планируют почтить его службу. Наслаждаясь своей речью, Байден сказал об этом в воскресенье. Он провел уик-энд в лагере Дэвида, президентском убежище возле Вашингтона, доводя свою речь с советниками.

Политическое будущее Байдена зависит от того, сможет ли Харрис успешно справиться с Трампом. Если демократы не смогут завоевать президентство в ноябре, многих обвинят в том, что они продолжали свою кампанию после слабого выступления против Трампа на дебатах в июне.

Тем не менее, Байден может ожидать теплого приема от демократов на съезде. "Я ностальгирую", - сказал ЛориБет Хейгер из Северной Дакоты в воскресенье, восхваляя Байдена как "отличного президента". "Мне понадобятся салфетки завтра, но я также восхищаюсь политической храбростью, которую он проявил, приняв это решение".

Четырехдневный фестиваль проходит под усиленной охраной, с 2500 полицейскими на дежурстве. ФБР, Секретная служба и местные правоохранительные органы готовили меры безопасности вокруг места проведения в течение года.

Лукас Ротар из ФБР определил "повышенный уровень риска" для съезда. В июле Трампа, республиканского кандидата, ранили на мероприятии кампании в Батлере, Пенсильвания. Про-палестинские активистские группы планируют massive протесты против поддержки США Израиля во время конфликта с радикальным исламским палестинским движением ХАМАС в Газе.

Спикерами на съезде станут первая леди Джилл Байден, кандидат в вице-президенты Тим Уолз и бывшие президенты Барак Обама и Мишель Обама, а также Билл Клинтон. Речь Харрис запланирована на четверг, а Байден отсутствует, так как он отправится в шестидневный отпуск в Калифорнии сразу после своей речи в понедельник.

59-летняя Харрис оживила кампанию с тех пор, как Байден ушел в отставку, эхом отзываясь на молодых, женщин и чернокожих избирателей. Сначала казалось, что Трамп находится на неудержимом пути к победе, но с тех пор он боролся, прибегая к личным оскорблениям и путаным речам. В субботу 78-летний республиканец снова атаковал Харрис, назвав ее "коммунисткой" и "сумасшедшей".

Харрис мягко ответила на республиканца в воскресенье. "Лидеры, которые ненавидят других, - трусы", - объявила она на мероприятии кампании в Пенсильвании.

Во время съезда демократов Трамп продолжит свой национальный тур, проводя митинги в ключевых штатах, таких как Пенсильвания, Северная Каролина и Мичиган.

Несмотря на продолжающуюся критику и нападки республиканцев, Байден все еще может рассчитывать на поддержку от "других" демократов, которые ценят его навыки принятия решений. Если Харрис успешно сменит Трампа на посту президента, многие критики Байдена могут пересмотреть свое мнение о его "других" политических выборах.

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