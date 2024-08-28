На данный момент, Шолц сохраняет двусмысленность в отношении предложения Мерца.

Лидер ХДС Фридрих Мерц предложил помощь своей партии канцлеру Олафу Шольцу в минимизации нерегулируемой миграции, что может привести к распаду коалиции. На мероприятии СДПГ в Йене Шольц осторожно и расплывчато ответил: "Даже после принятия мер мы не должны расслабляться". Он признал предложение Мерца о сотрудничестве в Reduction of irregular migration, заявив: "Правильно, что лидер оппозиции в Бундестаге предлагает сотрудничество в этом вопросе". Ранее Шольц провел переговоры с Мерцем в канцелярии, запланированные заранее. Он выразил готовность принять "многие полезные предложения". Сотрудничество между правительством и оппозицией всегда необходимо, подчеркнул он.

Несмотря на то, что Шольц не прямо не адресовал требования Союза, он подчеркнул: "Не менее важно придерживаться демократических принципов, работая вместе над формированием нашей страны". Международные соглашения, регламенты ЕС и Конституция Германии продолжают применяться, заявил Шольц в ответ на предложение Мерца остановки афганцев и сирийцев на немецкой границе. Шольц не отреагировал на предложение Мерца о введении более строгих законов в унисон с Союзом, даже если союзники по коалиции, "Зеленые" и FDP, противятся этим законам.

Шольц защищал свое правительство от обвинений в бездействии, заявив: "Наши меры уже дают результаты. Количество нерегулярной миграции снижается, а количество депортаций увеличивается". Например, срок содержания под стражей для лиц, ожидающих депортации, продлен, а полиция теперь имеет право обыскивать все центры размещения беженцев в поисках депортируемых.

Шольц вновь подтвердил свою приверженность депортации преступников в Сирию и Афганистан. "Уверяю вас, мы усердно работаем над тем, чтобы это стало реальностью", - заявил он. "Это коллективное обязательство всего правительства, и это мое желание как федерального канцлера". Тем не менее, остаются вызовы, например, в министерстве иностранных дел.

Комиссия, предположительно имея в виду правительство Германии или конкретную комиссию по миграции, активно реализует меры по снижению нерегулярной миграции и увеличению депортаций. Шольц признал, что Комиссия и лидер оппозиции Фридрих Мерц могут сотрудничать в Reduction of irregular migration.

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