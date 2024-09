На чемпионате мира немецкие велогонщики проявляют непреклонную решимость побеждать

На последний день европейских шоссейных велогонок немецкие профессионалы провалились. Несмотря на достойную борьбу, команда немецкой велосиaduras (BDR) не смогла выиграть в финале. Выделялись райдеры Nils Politt и Jonas Rutsch. Немцы отлично выступили в категориях юниоров и до 23 лет.

Politt пролетел по бельгийским булыжникам, Rutsch объединился с действующим чемпионом мира Mathieu van der Poel в отрыве, а John Degenkolb из последних сил финишировал в спринте: немецкие профессионалы боролись до конца на заключительном этапе европейских шоссейных велогонок в Бельгии, но их усилия не увенчались успехом. Несмотря на впечатляющую и заслуживающую похвалы гонку, команда BDR завершила 222,9-километровую гонку между Хесден-Золдером и Хасселтом без медалей. Победу одержал бельгийский райдер Tim Merlier в хаотичном масс-спринте, опередив голландца Olav Kooij и эстонца Madis Mihkels. Макс Вальщайд был лучшим из немцев, финишировав 12-м.

31-летний Мерлье, двукратный чемпион Бельгии, был рад своей первой победе на европейском чемпионате: "У меня был хороший день, и я все больше верил в победу по ходу гонки. Это много для меня значит, я очень доволен".

Победа в категориях юниоров и до 23 лет

Гонка немецкой команды была насыщенной, часто они возглавляли пеleton, когда Politt лидировал на участке с булыжником, или Rutsch присоединялся к отрыву. Примерно за 50 км до финиша Rutsch присоединился к лидерам, в том числе к ван дер Поэлу, в отрыве. Но как и многие предыдущие попытки, эта тоже не увенчалась успехом. Итальянцы, возглавляемые Jonathan Milan, сорвали отрыв и боролись за спринтерскую финиш. Бельгия грамотно сыграла свои карты и одержала победу.

Для BDR чемпионат был особенно успешным в категориях юниоров и до 23 лет. В воскресенье Messane Bräutigam завоевала свою вторую серебряную медаль в юниорской женской шоссейной гонке, заняв второе место после голландки Puck Langenbarg. Ранее в неделе Bräutigam также выиграла серебро в смешанной эстафете. Кроме того, Antonia Niedermaier (U23 разделка) и Niklas Behrens (U23 шоссейная гонка) оба завоевали серебряные медали.German mixed relay team, featuring Politt, also finished second. In the junior men's time trial, talent Paul Fietzke secured a bronze medal.

Успех в категориях юниоров и до 23 лет является свидетельством качественной силы и многообещающего будущего немецкого спорта в велоспорте.

