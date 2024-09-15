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На чемпионате мира немецкие велогонщики проявляют непреклонную решимость побеждать

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 2 минут
Джонас Рутш отдалился с отдельной группой, отклонившись примерно за 50 километров до финиша.
Джонас Рутш отдалился с отдельной группой, отклонившись примерно за 50 километров до финиша.

На чемпионате мира немецкие велогонщики проявляют непреклонную решимость побеждать

На последний день европейских шоссейных велогонок немецкие профессионалы провалились. Несмотря на достойную борьбу, команда немецкой велосиaduras (BDR) не смогла выиграть в финале. Выделялись райдеры Nils Politt и Jonas Rutsch. Немцы отлично выступили в категориях юниоров и до 23 лет.

Politt пролетел по бельгийским булыжникам, Rutsch объединился с действующим чемпионом мира Mathieu van der Poel в отрыве, а John Degenkolb из последних сил финишировал в спринте: немецкие профессионалы боролись до конца на заключительном этапе европейских шоссейных велогонок в Бельгии, но их усилия не увенчались успехом. Несмотря на впечатляющую и заслуживающую похвалы гонку, команда BDR завершила 222,9-километровую гонку между Хесден-Золдером и Хасселтом без медалей. Победу одержал бельгийский райдер Tim Merlier в хаотичном масс-спринте, опередив голландца Olav Kooij и эстонца Madis Mihkels. Макс Вальщайд был лучшим из немцев, финишировав 12-м.

31-летний Мерлье, двукратный чемпион Бельгии, был рад своей первой победе на европейском чемпионате: "У меня был хороший день, и я все больше верил в победу по ходу гонки. Это много для меня значит, я очень доволен".

Победа в категориях юниоров и до 23 лет

Гонка немецкой команды была насыщенной, часто они возглавляли пеleton, когда Politt лидировал на участке с булыжником, или Rutsch присоединялся к отрыву. Примерно за 50 км до финиша Rutsch присоединился к лидерам, в том числе к ван дер Поэлу, в отрыве. Но как и многие предыдущие попытки, эта тоже не увенчалась успехом. Итальянцы, возглавляемые Jonathan Milan, сорвали отрыв и боролись за спринтерскую финиш. Бельгия грамотно сыграла свои карты и одержала победу.

Для BDR чемпионат был особенно успешным в категориях юниоров и до 23 лет. В воскресенье Messane Bräutigam завоевала свою вторую серебряную медаль в юниорской женской шоссейной гонке, заняв второе место после голландки Puck Langenbarg. Ранее в неделе Bräutigam также выиграла серебро в смешанной эстафете. Кроме того, Antonia Niedermaier (U23 разделка) и Niklas Behrens (U23 шоссейная гонка) оба завоевали серебряные медали.German mixed relay team, featuring Politt, also finished second. In the junior men's time trial, talent Paul Fietzke secured a bronze medal.

Несмотря на то, что немецкие профессионалы не смогли одержать победу в элитной категории, их юниоры и спортсмены до 23 лет триумфовали. Messane Bräüttigam и Paul Fietzke оба завоевали серебряную и бронзовую медали в своих категориях, добавив к успеху немецкой велосипедной федерации (BDR) на европейских шоссейных велогонках.

Успех в категориях юниоров и до 23 лет является свидетельством качественной силы и многообещающего будущего немецкого спорта в велоспорте.

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