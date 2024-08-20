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ПолитикаНовостиЧикаго

"Мы заинтересованы в Джо!": Байден получил длительные аплодисменты на политическом собрании

Камала Харрис неожиданно попадает под свет софитов на собрании демократов в Чикаго, выражая поддержку нынешнему президенту США. Она хвалит Байдена за его 'заметное руководство.'

 and  Hanna Hofmann
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Президент США Джо Байден проявляет эмоции, обнимая дочь Эшли Байден на Демократическом национальном...
Президент США Джо Байден проявляет эмоции, обнимая дочь Эшли Байден на Демократическом национальном съезде и плачет.

- "Мы заинтересованы в Джо!": Байден получил длительные аплодисменты на политическом собрании

На инаугурационном дне демократического события в Чикаго на сцену выходят разные видные фигуры, в том числе неожиданное появление нового кандидата в президенты партии. Текущий вице-президент США Камала Харрис использует эту неожиданную возможность, чтобы вдохновить делегатов на предстоящую борьбу против своего республиканского оппонента, Дональда Трампа. "Давайте бороться за ценности, которые нам дороги, и давайте никогда не забудем, что в наших битвах мы выходим победителями", - заявляет Харрис, вызывая одобрительный рев.

Этим импровизированным появлением Харрис задает тон на предстоящие четырехдневные дебаты в Чикаго, символизируя единство партии и их намерение использовать все доступные ресурсы в борьбе за Белый дом. Ее основная речь не была изначально запланирована, и она произнесет свою главную речь утром в пятницу в Германии.

Энтузиазм Джо Байдена в отношении Камалы Харрис

В течение первого дня Джо Байден выступает в качестве основного спикера. Когда он выходит на сцену, его встречают аплодисментами, как будто это его коронация. В течение нескольких минут толпа скандирует "Мы любим Джо!", на что Байден отвечает "Я тоже люблю вас".

Его эмоции высоки - это смесь любви, исходящей от толпы, и трогательного вступления, произнесенного его дочерью Эшли. Эшли делится историями о своем детстве и своем отце, что заставляет Байдена прослезиться. Она называет его своим "лучшим другом" и "борцом, которого неизменно недооценивали". Взяв микрофон, Байден, очевидно, тронутый, прижимает руку к сердцу, а воодушевленная толпа взрывается аплодисментами. "Я люблю тебя", - говорит он, глядя на свою дочь.

Затем Байден вдохновляет Демократическую партию поддержать нового лидера, Камалу Харрис. "Готовы ли вы проголосовать за Камалу Харрис и Тима Волза?" - спрашивает он у делегатов. "Готовы ли вы проголосовать за свободу?" Он подчеркивает: "Наши лучшие дни впереди, а не позади нас". Его речь неоднократно прерывается аплодисментами.

Байден официально отказался от борьбы за второй срок в июле. Демократический кандидат столкнулся с серьезным внутренним давлением из-за вопросов о своем возрасте и умственной способности. Харрис быстро объединила партию вокруг себя. Волз является ее кандидатом на пост вице-президента.

"Будущее уже наступило"

На этом инаугурационном дне на сцену выходит Хиллари Клинтон, видная демократическая фигура. Бывший государственный секретарь видит в номинации Харрис исторический момент для страны. Америка находится на пороге разрушения самого высокого и прочного потолка из стекла, утверждает Клинтон, имея в виду свою собственную президентскую кампанию 2016 года. "Мы пишем новую главу в исторической летописи Америки", - провозглашает 76-летняя Клинтон, получая аплодисменты. "Будущее уже наступило".

Харрис стремится стать первой женщиной-президентом Соединенных Штатов. Клинтон была первым кандидатом от крупной партии в 2016 году, пытаясь сделать историю, став первой женщиной-президентом. Однако она проиграла своему республиканскому оппоненту, Дональду Трампу, против которого теперь будет бороться Харрис в ноябре.

Клинтон комментирует Трампа: "Он высмеивает ее имя и смех - это все слишком знакомо". Она утверждает, что контраст между двумя кандидатами очевиден. "Камала борется за детей, семьи и Америку. Дональд думает только о себе". Харрис выступает за своих граждан. "Я понимаю ее сердце и ее честность".

Хиллари Клинтон, бывшая первая леди и государственный секретарь, родом из Чикаго, где проходит конвент. Она жена бывшего президента Билла Клинтона и служила сенатором и государственным секретарем при президенте Бараке Обаме. Позже tonight бывший президент Барак Обама и его жена Мишель, как сообщается, выступят перед толпой, и есть спекуляции, что знаменитая певица Бейонсе также появится. Бейонсе предоставила первый кампейный гимн, "Свобода", для кампании Харрис.

После вдохновляющей речи Хиллари Клинтон она обращается к воодушевлению толпы перед предстоящей борьбой, сказав: "Чикаго, давайте объединимся вокруг Камалы Харрис и поможем ей разбить потолок из стекла и стать нашей первой женщиной-президентом". Позже tonight город Чикаго будет греметь мощным вокалом Бейонсе, когда она исполнит свой кампейный гимн "Свобода", еще больше наращивая импульс Демократической партии.

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