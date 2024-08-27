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"Мы столкнулись с невыносимым положением, к которому мы привыкли"

 and  Elizabeth Wells
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Личное потребление, выступая в роли 'Джокера', имеет потенциал для стимулирования экономического...
Личное потребление, выступая в роли 'Джокера', имеет потенциал для стимулирования экономического роста, но на данный момент это повышение не проявилось.

"Мы столкнулись с невыносимым положением, к которому мы привыкли"

CNN Бизнес: Недавно экономика Германии испытала спад. Показатели, такие как индекс Ifo для деловой уверенности и индекс GfK для потребления, также движутся вниз. Если бы вам нужно было оценить это, насколько серьезна ситуация с немецкой экономикой?

Карстен Брезески: Мы снова вернулись к оценке четыре. Весной была определенная оптимистичность и оптимизм. К удивлению, в первом квартале наблюдался рост, и многие индикаторы указывали на подъем. Однако в последнее время настроение изменилось, как показало снижение индекса Ifo в течение четырех месяцев подряд с мая. Тренд экономики снова движется вниз.

Что вызвало этот сдвиг? Что изменилось с весны?

Это был проверка реальности. Оптимизм весны, к сожалению, был преувеличен. Многие хотели, чтобы все было лучше, поэтому была психологическая составляющая. С содержательной точки зрения, была надежда, что глобальная экономика, в частности, экономика Китая, может показать лучшие результаты, чем первоначально feared в начале года. Экономика США также начала хорошо. Например, в Германии строительный сектор превзошел ожидания.

Что произошло потом?

Этот оптимистичный анализ был импульсивным и короткозорким. Все время было ясно, что экономика охладится. Также было ясно, что рост строительного сектора был временным, из-за окончания зимы. Прежде всего, люди не заметили весной, что у нас есть как циклические, так и структурные проблемы в нашей экономике. Все еще существовало представление, что все developments являются частью бизнес-цикла и что все улучшится в конце концов.

Какие структурные факторы вы имеете в виду?

Многие не заметили, что, например, роль Китая структурно изменилась. Китай стал системным конкурентом. Наша экспортная промышленность больше не получает такой выгоды от Китая, независимо от того, что происходит там с экономикой. И мы не получаем такой выгоды от экономики США из-за растущего протекционизма там. Оптимисты также недооценили неопределенность среди немецкого населения. Геополитическая неопределенность присутствовала несколько лет, но теперь также есть внутренняя политическая неопределенность, отсутствие планирования безопасности для бизнеса и потребителей. Это связано с политикой коалиции «светофор», такой как горячая дискуссия о законе о отоплении. Несмотря на растущие доходы, потребители становятся более осторожными, например, в отношении рынка труда. Количество безработных растет, как и банкротства. Это еще не драматично, но люди это чувствуют и становятся более осторожными в своих расходах.

Вы рисуете довольно мрачную картину. Что дальше? Мы движемся к серьезному экономическому кризису?

Мы находимся в кризисе, но это другой вид кризиса, чем мы знали раньше. Мы не в рецессии. Растет ли ВВП на -0,1 процента или +0,1 процента, это на самом деле не имеет большого значения. Важно то, что учитывая размер нашей экономики, мы сейчас находимся примерно на том же уровне, что и до пандемии. Другими словами, мы не росли в среднем в течение более четырех лет. Мы находимся в состоянии стагнации, подобном тому, которое испытывала Япония в последнее время. Долгосрочная стагнация экономики сталкивается с проблемами, которых мы раньше не встречали, такими как распределительные вопросы между богатыми и бедными, между старыми и молодыми. Эти структурные изменения уже начинают проявляться и будут только расти.

Нет ли признаков экономического восстановления? Реальные доходы растут со скоростью, которой не видели уже давно. На рынке труда все еще все в порядке, несмотря на некоторые спады. Не может ли это послужить основой для возобновления экономики?

У экономики есть две карты: потребители с растущими доходами и компании с аномально высокими запасами. Обычно эти запасы нужно было бы сократить, и производство возобновилось бы. Это могло бы произойти каждый месяц. Если бы только поступило несколько больше заказов, промышленное производство должно было бы немного восстановиться - всего лишь немного. К сожалению, эти карты не сыграли в первой половине года. Когда дело доходит до потребителей, важно помнить, что они столкнулись с несколькими годами потерь покупательской способности из-за высокой инфляции. Люди сначала построят финансовые буферы, прежде чем снова начнут тратить. Я не хочу рисовать чрезмерно мрачную картину: стагнация не означает, что все сейчас рушится. Мы снова будем расти в какой-то момент. Но мы не будем праздновать экономическое чудо 3.0 в ближайшие годы.

Федеральное правительство регулярно вводит пакеты роста, стимулы роста и т. д., пытаясь запустить экономику. Или мы просто находимся в распоряжении этих структурных разработок в Китае и США?

Эти пакеты от Альянса светофоров на правильном пути, но часто не дотягивают в плане мощности, то есть финансов. Эти пакеты не достаточно весомы, чтобы оказать существенное влияние на расширение. Основная цель сбалансированной экономической политики - гарантировать долгосрочную безопасность и стабильность. Вот где она проваливается, особенно в энергетической политике. Проблема не в том, что энерготарифы заоблачные, а в том, что бизнесу не хватает предсказуемости. Они не знают, на каком уровне будут цены в ближайшие годы. Поскольку мы находимся в затяжной стагнации, а не во временном экономическом спаде, традиционные кейнсианские стратегии не принесут много облегчения. В лучшем случае они могут спровоцировать кратковременный подъем. Нужны масштабные инвестиции в цифровизацию, инфраструктуру и образование. Нам нужна всеобъемлющая, долгосрочная экономическая стратегия, а не разрозненные меры тут и там, субсидия здесь, миллиарды на полупроводниковый завод. И, естественно, эту стратегию нужно эффективно коммуницировать. Помните, экономика - это полбеды, а полбеды - психология. Это может вселить чувство оптимизма и помочь нам вырваться из этой стагнации.

Макс Боровски провел дискуссию с Карстеном Брёзки.

Спад в немецкой экономике отражается на ВВП, который показывает слабый рост в течение последних четырех лет. Несмотря на пакеты роста федерального правительства, структурные проблемы в экономике, такие как увеличение протекционизма в США и изменение роли Китая как системного конкурента, вызывают опасения по поводу долгосрочной стагнации.

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