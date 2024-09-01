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"Мы согласны, что настроение 1933 года невыгодно".

Множество знаменитостей, такие как Герберт Грёнемайер и Клуэсо, выразивший обеспокоенность своей местностью, призывают голосовать перед выборами в Саксонии и Тюрингии.

 and  Carmen Simpson
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- "Мы согласны, что настроение 1933 года невыгодно".

В Саксонии и Тюрингии сегодня проходят выборы в ландтаг. Некоторые популярные фигуры – в том числе и коренные жители восточной Германии – используют свой значительный онлайн-вfluence, чтобы призвать своих подписчиков голосовать.

Clueso призывает голосовать на выборах в ландтаг

Один из них – musician Clueso, уроженец Эрфурта. "Мы сами себя загнали в угол в моей родной земле Тюрингии.here есть избыточная оппозиция, отсутствует единство", – написал он в Instagram под фотографией себя. "Нам нужно больше общаться, спорить и ценить наши различия. Наше демократическое государство само по себе достижение, заслуживающее защиты, и основа для большого единства", – написал Clueso.

Он заканчивает свое сообщение просьбой к своим фанам. "Давайте снова объединимся и не скатимся к крайностям. Я не хочу проснуться в стране, управляемой экстремистами. Пожалуйста, идите на выборы и выскажите свое мнение", – написал он.

Herbert Grönemeyer также занял публичную позицию. В прошлую субботу вечером он выступал с группой Silbermond на их концерте в Дрездене. Члены группы, родом из Баутцена (Саксония), часто высказывают политические мнения. Grönemeyer присоединился к певице Stefanie Kloß в этом. "Что не помогает, в этом мы согласны, – это дух 1933 года", – спел Grönemeyer вместе с Kloß. В 1933 году национал-социалисты Адольфа Гитлера захватили власть.

В 2019 году Silbermond выпустила песню "Мой Восток", в которой они затронули свои чувства к родине. В то время Stefanie Kloß поделилась в интервью с Stern, что ей грустно читать негативные заголовки о ее родном городе Баутцене.

Yvonne Catterfeld также родилась в Тюрингии, в частности в Erfurt. Она также использует Instagram, чтобы выразить свои опасения. Она обращается к тем, кто "так же заинтересован" в выборах и тенденции, которая может проявиться в результатах. "АфД не является решением и не предоставит решений для вызовов, но только углубит разрыв в нашей земле и угрожает нашей конституционной государственности и демократии", – написала она и спросила своих подписчиков: "Вы внимательно прочитали партийную программу?" Одновременно Catterfeld беспокоится, что политика потеряла большинство избирателей в Тюрингии и Саксонии.

Другие влиятельные фигуры в Тюрингии также призывают своих подписчиков голосовать. Певица Nena из Эрфурта подчеркивает важность участия в демократии, заявляя, "Ваш голос – это ваш голос в другом, позволяющий вам формировать будущее нашей земли". Аналогично актриса Jeanette Hain, родившаяся в Тюрингии, призывает своих фанатов голосовать, напоминая им, что "В демократии наша другая обязанность – участвовать в выборах и формировать направление нашего общества".

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