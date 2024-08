- "Мы очень рады встрече с Фликом"

В преддверии "домашнего финала" мюнхенская "Бавария" встретится с "Барселоной" и бывшим тренером Ханси Фликом в новом этапе лиги европейского футбольного турнира. Еще одним серьезным соперником для Мюнхена станет Парижский "ПСЖ".

Встреча с "Барселоной" будет отмечена напряженным "баварским воссоединением" с Фликом, который привел немецкого рекордсмена к последней победе в европейском чемпионате в Лиссабоне в 2020 году, обеспечив победу со счетом 1:0 в финале против ПСЖ. В этом сезоне предстоящее противостояние с "Барселоной" также будет включать в себя напряженный матч между лучшим бомбардиром Бундеслиги Гарри Кэйном и бывшей звездой "Баварии" Робертом Левандовски. Перед финалом баварская команда отпраздновала свою легендарную победу со счетом 8:2 над каталонцами в Лиссабоне четыре года назад.

В групповом этапе "Бавария" встретится с "Пари Сен-Жермен", "Бенфикой Лиссабон", "Динамо Загреб" и "Слованом Братислава" дома, а выездные матчи будут против "Барселоны", "Шахтера Донецк" из Украины (в Гelsenkirchen), "Фейеноорд Роттердам" и "Астон Вилла" из Премьер-лиги.

"Мы готовимся к захватывающим встречам с серьезными соперниками. Но мы входим в новый этап лиги с уверенностью", - сказал капитан Мануэль Нойер после жеребьевки. "Есть воссоединение с Ханси Фликом и его тренерским штабом, что мы очень ждем, особенно в Барселоне".

Для товарища по команде Джошуа Киммиха Барселона и Париж - "два самых сильных соперника", хотя ни одну команду не следует недооценивать: "Все эти матчи могут быть очень напряженными. Но наша цель должна быть обеспечить прямой выход в 1/8 финала. И нет ничего лучше, чем соревноваться на нашем собственном стадионе в финале."

Кроме "Баварии", "Боруссия Дортмунд" также встретится с "Барселоной". Для БВБ также будет быстрая встреча с "Реалом Мадрид". "Я очень взволнован этим новым форматом. Я не могу дождаться", - сказал босс БВБ Ханс-Йоахим Ватцеке на Sky. Немецкие чемпионы "Байер Леверкузен" и "РБ Лейпциг" оба столкнутся с "Ливерпулем" и "Интером Милан". "ВФБ Штутгарт" также сыграет против действующих чемпионов "Реал Мадрид" и, как "Бавария", против "Пари Сен-Жермен". Это результат нового жеребьевки европейского чемпионата в Монако.

В целом, пять немецких клубов Бундеслиги каждый drew eight opponents. С новым форматом, состоящим из этапа лиги вместо этапа группы, гарантированы многочисленные матчи высшего уровня для клубов. Спортивный директор "Баварии" Макс Эберл приветствовал жеребьевку для рекордсмена с улыбкой. Финал состоится 31 мая 2025 года в Мюнхене, так что баварская команда начнет соревнование с исключительной мотивацией.

Первые восемь в 1/8 финала

Каждый из 36 участников - изначально их было 32 - сыграет четыре домашних матча и четыре выездных матча. По завершении этапа лиги в топ-8 командой в турнирной таблице пройдут в 1/8 финала. Клубы, занявшие места с 9 по 24, примут участие в новом раунде плей-офф, чтобы пройти дальше. Теперь нет второго шанса в Лиге Европы - любой, кто выбывает, действительно выбывает в этом сезоне.

УЕФА прогнозирует существенный рост доходов после реформы. Клубы получат в общей сложности 2,47 миллиарда евро. Критики опасаются, что эти деньги усугубят дальнейшее неравенство в национальных лигах. Пятое стартовое место (для "Боруссии Дортмунд") было обеспечено клубами Бундеслиги благодаря их успешной международной кампании в предыдущем сезоне.

Согласно планам, в ближайшие месяцы должно состояться существенное увеличение Anzahl der Fußballspiele в немецком футболе, с восьмью турами в групповом этапе вместо обычных шести. Например, последний тур группового этапа запланирован на 29 января 2025 года. Подобно последнему туру Бундеслиги, все 36 клубов одновременно сыграют в 18 матчах. УЕФА надеется, что к тому времени многие стадионы все еще будут бороться за прогресс.

С 1/8 финала Лига чемпионов продолжит свою работу как обычно, с домашними и выездными матчами. Однако путь к финалу в Мюнхене будет определен на жеребьевке 1/8 финала.

