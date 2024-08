- "Мы оба очень расстроены" или "Наше сердце сильно обременено печалью"

Королевская фигура король Карл III (75) выразил свои соболезнования, поделившись своими чувствами в Instagram, платформе Британской королевской семьи, в связи с кончиной "Кингi Тухеитиа" на земле Аотеароа Новая Зеландия. В своем посте он сказал: "Моя жена и я потрясены новостью о кончине Кингi Тухеитиа". Он также вспомнил: "У меня было удовольствие знать Кингi Тухеитиа на протяжении десятилетий".

Тухеитиа Потатау Те Вheroero VII (1955-2024), настоящее имя маорийского короля, скончался в возрасте 69 лет в Новой Зеландии в пятницу. Об этом сообщило агентство новостей "PA". Согласно "Mail Online", Кингi Тухеитиа полностью восстановился после операции на сердце в больнице.

Карл высоко отозвался о покойном короле и его самоотверженной работе на благо коренных новозеландцев: "Он посвятил себя созданию светлого будущего для маори и Аотеароа Новая Зеландия, сосредоточившись на сохранении культуры, традиций и исцелении, делая это с мудростью и эмпатией".

Воспоминания о личных встречах - искреннее послание

В последующем заявлении, опубликованном на их веб-сайте, Карл поделился своими личными воспоминаниями: "Я дорожу воспоминаниями о многочисленных встречах с Кингi Тухеитиа, таких как теплый прием и сердечная встреча на марае Турангаваэуа в 2015 году и наша встреча в Букингемском дворце в прошлом году", - сказал Карл.

Отношения между Британской королевской семьей и покойным монархом восходят к королеве Елизавете II (1926-2022). Оба делили один день рождения, 21 апреля, и покойная королева часто говорила об их общем дне рождения.

Кроме того, Карл становится эмоциональным и личным в своем сообщении: "Его кончина оставила меня в шоке, учитывая, что я недавно общался с Кингi Тухеитиа в августе". На маори он сказал: "Падукопа пал".

Оба сообщения завершились тем, что Карл выразил свои deepest condolences к семье и друзьям Кингi Тухеитиа, а также всем, кто скорбит: "Моя жена и я приносим свои deepest condolences семье и друзьям Кингi Тухеитиа, а также всем, кто скорбит. Наши мысли и молитвы с вами в это трудное и неожиданное время". В качестве особого жеста он написал "семья" на маори, "whaanau".

Кингi Тухеитиа считался объединяющей силой для коренного маорийского сообщества в Новой Зеландии. Политики и общественность также выразили свои соболезнования в социальных сетях.

