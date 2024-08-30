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КультураНовостиКороль Карл III.

"Мы оба очень расстроены" или "Наше сердце сильно обременено печалью"

Монарх Карл выразил шок в связи со смертью короля Туheitia Новой Зеландии. Во fikklnom заявлении он высказал свои чувства.

 and  Mark Rodriguez
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Король Тuhiтия и король Карл неоднократно встречались лично.
Король Тuhiтия и король Карл неоднократно встречались лично.

- "Мы оба очень расстроены" или "Наше сердце сильно обременено печалью"

Королевская фигура король Карл III (75) выразил свои соболезнования, поделившись своими чувствами в Instagram, платформе Британской королевской семьи, в связи с кончиной "Кингi Тухеитиа" на земле Аотеароа Новая Зеландия. В своем посте он сказал: "Моя жена и я потрясены новостью о кончине Кингi Тухеитиа". Он также вспомнил: "У меня было удовольствие знать Кингi Тухеитиа на протяжении десятилетий".

Тухеитиа Потатау Те Вheroero VII (1955-2024), настоящее имя маорийского короля, скончался в возрасте 69 лет в Новой Зеландии в пятницу. Об этом сообщило агентство новостей "PA". Согласно "Mail Online", Кингi Тухеитиа полностью восстановился после операции на сердце в больнице.

Карл высоко отозвался о покойном короле и его самоотверженной работе на благо коренных новозеландцев: "Он посвятил себя созданию светлого будущего для маори и Аотеароа Новая Зеландия, сосредоточившись на сохранении культуры, традиций и исцелении, делая это с мудростью и эмпатией".

Воспоминания о личных встречах - искреннее послание

В последующем заявлении, опубликованном на их веб-сайте, Карл поделился своими личными воспоминаниями: "Я дорожу воспоминаниями о многочисленных встречах с Кингi Тухеитиа, таких как теплый прием и сердечная встреча на марае Турангаваэуа в 2015 году и наша встреча в Букингемском дворце в прошлом году", - сказал Карл.

Отношения между Британской королевской семьей и покойным монархом восходят к королеве Елизавете II (1926-2022). Оба делили один день рождения, 21 апреля, и покойная королева часто говорила об их общем дне рождения.

Кроме того, Карл становится эмоциональным и личным в своем сообщении: "Его кончина оставила меня в шоке, учитывая, что я недавно общался с Кингi Тухеитиа в августе". На маори он сказал: "Падукопа пал".

Оба сообщения завершились тем, что Карл выразил свои deepest condolences к семье и друзьям Кингi Тухеитиа, а также всем, кто скорбит: "Моя жена и я приносим свои deepest condolences семье и друзьям Кингi Тухеитиа, а также всем, кто скорбит. Наши мысли и молитвы с вами в это трудное и неожиданное время". В качестве особого жеста он написал "семья" на маори, "whaanau".

Кингi Тухеитиа считался объединяющей силой для коренного маорийского сообщества в Новой Зеландии. Политики и общественность также выразили свои соболезнования в социальных сетях.

В связи с кончиной Кингi Тухеитиа король Карл III spoke of their long-standing relationship, mentioning, "I have known Kingi Tuheitia for decades and have fond memories of our interactions, such as our meeting at Buckingham Palace last year." Demonstrating his deep respect, Charles referred to himself as "king" in his condolence message, saying, "As King Charles the Third, I am saddened to learn of the demise of Kingi Tuheitia."

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