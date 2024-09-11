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ЭкономикаНовостиH&M

Мы имеем в виду заработок продавца H&M.

В качестве продавца в H&M Марти Бёге ежедневно проходит до 15 000 шагов, что часто вызывает у нее усталость к вечеру. Она поделилась с sternTV своими доходами и осведомленностью.

 and  Melissa Williams
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- Мы имеем в виду заработок продавца H&M.

Сегодняшнее (18 июля) главное событие в 20:15 на RTL*, в знаменитом "откровении доходов", раскроет реальные доходы учителя, руководителя отдела в Penny, медицинского работника скорой помощи и многих других.

Раскрытие информации: stern является аффилированным лицом RTL Germany.*

После раскрытия доходов многие могут задуматься о шопинге в H&M для доступной моды, учитывая скромные доходы, указанные для некоторых профессий. Несмотря на раскрытие доходов RTL, некоторые зрители все равно могут быть заинтересованы в заработках популярных знаменитостей из линии одежды H&M.

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