- MV также может использовать 2025 федеральных средств для бесплатного ухода за детьми

Мекленбург-Передняя Померания сможет и дальше использовать федеральные средства для освобождения родителей детей в яслях и группах продленного дня в штате от оплаты ухода. Согласно недавно согласованному компромиссу между федеральным и земельным правительствами, средства, выделенные федеральным правительством на финансирование яслей, также могут использоваться для бесплатного ухода за детьми в течение всего 2025 года. Об этом объявило правительство в Шверине, ссылаясь на решение федерального кабинета о внесении поправок в Закон о хорошем уходе.

Швезиг гарантирует продолжение бесплатного ухода за детьми

"Хорошо, что федеральное правительство предоставило возможность и дальше использовать средства из закона для финансирования ухода родителей. Мекленбург-Передняя Померания всегда выступала за это. Мы несем ответственность за семьи и детей в Германии", - сказал премьер-министр Мануэла Швезиг (СДПГ).

С 2026 года правительство штата будет использовать федеральные средства для улучшения качества, например, для сокращения размеров групп яслей. Однако бесплатный уход, введенный на северо-востоке в 2020 году, останется в силе. "Родители могут на это рассчитывать", - заверила глава правительства.

Изначально федеральное правительство планировало ввести целевое использование средств исключительно для улучшения качества уже в 2025 году. Однако правительство штата также планировало использовать деньги из Берлина для финансирования родительской доли расходов на уход в своем двойном бюджете на следующий год. Поэтому лидер фракции ХДС в земельном парламенте Даниэль Петерс выразил опасение, что финансовая модель для бесплатного ухода может рухнуть для красно-красного правительства штата.

Земля уже несет основную нагрузку по бесплатному уходу за детьми

Однако министр образования Симоне Ольденбург (Левые) еще раз подчеркнула, что независимо от будущих федеральных директив вопрос о бесплатном уходе в Мекленбург-Передней Померании не будет обсуждаться. "Мы обещали семьям, что в будущем уход за детьми останется бесплатным, и мы сдержим это обещание", - сказала она. Родители экономят около 18 000 евро на ребенке от яслей до группы продленного дня, при этом ежегодно выделяется около 70 миллионов евро.

Согласно предыдущим заявлениям правительства, в текущем году штат несет основную часть расходов в размере около 63 миллионов евро, а федеральное правительство выделяет около 11 миллионов евро. В 2023 году федеральная доля составляла около 23 миллионов евро.

Высокие показатели ухода в МВ

Согласно заявлению Министерства образования, Мекленбург-Передняя Померания ежегодно выделяет около 500 миллионов евро на уход за детьми, в том числе федеральные средства. "В нашем штате в яслях воспитывается около 117 000 детей. В масштабах всей страны Мекленбург-Передняя Померания лидирует с возможностью ухода в течение до 10 часов в день и показателем ухода в 94,5% для детей в возрасте от 3 до 6 лет", - подчеркнула Ольденбург.

С показателем 59,2% МВ имеет самый высокий показатель ухода за детьми в возрасте до 3 лет по сравнению с другими штатами. Однако на северо-востоке все еще отстают по размеру групп в яслях и группах продленного дня. Это постепенно улучшится.

Дети в Мекленбург-Передней Померании смогут и дальше пользоваться бесплатным уходом и группами продленного дня благодаря федеральным средствам. Премьер-министр Мануэла Швезиг похвалила решение федерального правительства, так как оно позволяет Мекленбург-Передней Померании сохранить обязательство по обеспечению доступного ухода за детьми.

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