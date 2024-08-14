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MV также может использовать 2025 федеральных средств для бесплатного ухода за детьми

С 2020 года родители маленьких детей в Мекленбурге-Пoméранье не платят за ясли. Для этого использовались федеральные средства. Теперь это будет возможно и до 2025 года, вопреки предыдущим заявлениям.

 and  Viktoriya Miller
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После сложной борьбы федеральное правительство согласилось, что средства, выделенные на детский...
После сложной борьбы федеральное правительство согласилось, что средства, выделенные на детский сад, все еще можно использовать для финансирования бесплатного ухода за детьми в МВ в 2025 году.

- MV также может использовать 2025 федеральных средств для бесплатного ухода за детьми

Мекленбург-Передняя Померания сможет и дальше использовать федеральные средства для освобождения родителей детей в яслях и группах продленного дня в штате от оплаты ухода. Согласно недавно согласованному компромиссу между федеральным и земельным правительствами, средства, выделенные федеральным правительством на финансирование яслей, также могут использоваться для бесплатного ухода за детьми в течение всего 2025 года. Об этом объявило правительство в Шверине, ссылаясь на решение федерального кабинета о внесении поправок в Закон о хорошем уходе.

Швезиг гарантирует продолжение бесплатного ухода за детьми

"Хорошо, что федеральное правительство предоставило возможность и дальше использовать средства из закона для финансирования ухода родителей. Мекленбург-Передняя Померания всегда выступала за это. Мы несем ответственность за семьи и детей в Германии", - сказал премьер-министр Мануэла Швезиг (СДПГ).

С 2026 года правительство штата будет использовать федеральные средства для улучшения качества, например, для сокращения размеров групп яслей. Однако бесплатный уход, введенный на северо-востоке в 2020 году, останется в силе. "Родители могут на это рассчитывать", - заверила глава правительства.

Изначально федеральное правительство планировало ввести целевое использование средств исключительно для улучшения качества уже в 2025 году. Однако правительство штата также планировало использовать деньги из Берлина для финансирования родительской доли расходов на уход в своем двойном бюджете на следующий год. Поэтому лидер фракции ХДС в земельном парламенте Даниэль Петерс выразил опасение, что финансовая модель для бесплатного ухода может рухнуть для красно-красного правительства штата.

Земля уже несет основную нагрузку по бесплатному уходу за детьми

Однако министр образования Симоне Ольденбург (Левые) еще раз подчеркнула, что независимо от будущих федеральных директив вопрос о бесплатном уходе в Мекленбург-Передней Померании не будет обсуждаться. "Мы обещали семьям, что в будущем уход за детьми останется бесплатным, и мы сдержим это обещание", - сказала она. Родители экономят около 18 000 евро на ребенке от яслей до группы продленного дня, при этом ежегодно выделяется около 70 миллионов евро.

Согласно предыдущим заявлениям правительства, в текущем году штат несет основную часть расходов в размере около 63 миллионов евро, а федеральное правительство выделяет около 11 миллионов евро. В 2023 году федеральная доля составляла около 23 миллионов евро.

Высокие показатели ухода в МВ

Согласно заявлению Министерства образования, Мекленбург-Передняя Померания ежегодно выделяет около 500 миллионов евро на уход за детьми, в том числе федеральные средства. "В нашем штате в яслях воспитывается около 117 000 детей. В масштабах всей страны Мекленбург-Передняя Померания лидирует с возможностью ухода в течение до 10 часов в день и показателем ухода в 94,5% для детей в возрасте от 3 до 6 лет", - подчеркнула Ольденбург.

С показателем 59,2% МВ имеет самый высокий показатель ухода за детьми в возрасте до 3 лет по сравнению с другими штатами. Однако на северо-востоке все еще отстают по размеру групп в яслях и группах продленного дня. Это постепенно улучшится.

Дети в Мекленбург-Передней Померании смогут и дальше пользоваться бесплатным уходом и группами продленного дня благодаря федеральным средствам. Премьер-министр Мануэла Швезиг похвалила решение федерального правительства, так как оно позволяет Мекленбург-Передней Померании сохранить обязательство по обеспечению доступного ухода за детьми.

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