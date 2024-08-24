- Музыканты продолжают выступать, чтобы избежать истерии.

После трагического инцидента с ножевым нападением на городском фестивале в Солingen, где я выступал, охрана мероприятия подошла ко мне и попросила продолжать играть музыку, чтобы предотвратить мгновенную массовую панику после инцидента. Это оказалось невероятно сложной задачей, учитывая, что погибли люди, как я упомянул в Instagram. Ранее об этом событии писали "Рейнская почта" и "Шпигель".

Вскоре музыка была остановлена, и толпу проинформировали о ситуации, как я описал в своем посте и серии историй. Вместе с другими я нашел убежище в ближайшем магазине. "Я все еще не могу поверить в это", - сказал музыкант, настоящее имя которого Тобиас Топик. Близкие друзья Тобиаса были на городском фестивале с маленькими детьми. Его мысли с жертвами и их семьями.

В результате нападения на городском фестивале в пятницу вечером погибли трое человек. Еще восемь человек получили ранения, пятеро из них - тяжелые. Полиция Северного Рейна-Вестфалии квалифицировала это как нападение из-за целенаправленного выбора жертв преступником.

Музыкант Тобиас Топик выразил свое недоверие после инцидента, сказав: "Я все еще не могу поверить в это". Кроме того, Тобиас выразил свои соболезнования жертвам и их семьям.

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