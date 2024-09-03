- Музыкант отрицает слухи о имени своего новорожденного.

Звезды творчески подходят к выбору имен для своих детей, придумывая все более необычные имена. Рэпер Карди Б (31) не исключение: она назвала свою дочь Культурой Киари (6) и сына Вейвом Сетом (3). Однако Карди недавно опровергла слухи о том, что ее будущий ребенок будет называться Ураганом.

Отвечая на заявление фаната в X (ранее Twitter), который утверждал, что Карди выбрала имя Ураган для своего нерожденного ребенка, Карди Б, которая сейчас беременна своим третьим ребенком от своего партнера Оффсета (32), выглядела озадаченной. "Кто???", - ответила она, сопроводив сообщение смайликами со слезами.

Несмотря на слухи, ясно, что имя Ураган не будет дано ее ребенку.

Двойной удар: объявление о беременности и подача заявления о разводе

Карди Б объявила о своей третьей беременности в Instagram 1 августа, опубликовав фото с заметнымBaby bump. "Каждый конец знаменует начало чего-то нового!" - подписала она пост, выражая оптимизм. СМИ также сообщали, что она подала на развод с Оффсетом в тот же день. Пара ранее подтвердила свой разрыв в прямом эфире в декабре, но они воссоединились в новом году.

Карди Б и Оффсет, которые женаты с 2017 года и скоро станут родителями троих детей, пережили множество слухов о расставании наряду со своим союзом. На самом деле, Карди даже подавала на развод в 2020 году, но later withdrew the petition.

Несмотря на утверждение фаната, Карди Б не подтвердила имя Ураган для своего будущего ребенка. Несмотря на многочисленные слухи о расставании и дважды подавая на развод, Карди Б и Оффсет остаются вместе во время третьей беременности.

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