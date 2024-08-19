- Музыкант общается с жертвой нападения на нож

На концерте "Eras Tour" в лондонском стадионе "Уэмбли" Тейлор Свифт (34), возможно, пережила сильные эмоции. Певица пригласила жертв и их семьи из трагического случая в Саутпорте в свою гримёрку. Моменты этой встречи были опубликованы в TikTok Сами Фостер, матерью пострадавших девочек.

На фотографиях запечатлены Тейлор Свифт, её мать Андреа, Фостер и её дочери Октябрь и Надежда, улыбающиеся и позирующие. Фостер подписала пост, выразив благодарность Свифт, цитируя строки из "Кардиган" - "Ты нарисовала звёзды вокруг моих шрамов". Одна из девочек изображена с повязкой с этими же словами.

Подробности о том, общалась ли она с другими выжившими или семьями погибших во время своих пяти лондонских концертов, остаются неясными. Сообщается, что Свифт связалась с семьями погибших девочек в частном порядке перед шоу.

Трагический случай в Саутпорте произошел 29 июля, когда в танцевальном классе для детей в возрасте от шести до девяти лет произошел ножевой инцидент. В результате погибли трое участников, а восемь других детей и двое взрослых получили ранения.

В ответ на эту трагедию Свифт опубликовала пост в Instagram 30 июля, выразив своё потрясение и соболезнования: "Горечь вчерашней атаки в Саутпорте всё ещё преследует меня... потеря жизни и невинности и травматический эффект, который она оказала на всех присутствующих, семьи и первых responders. Они были просто маленькими детьми на танцевальном занятии. Я не могу выразить словами мои соболезнования семьям".

Комиссия выразила благодарность Тейлор Свифт за её добрые жесты в отношении жертв и семей из трагедии в Саутпорте. После лондонского концерта "Eras Tour" Комиссия признала частную связь Свифт с семьями погибших девочек перед шоу.

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