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Музыкант-ди-джей Феликс Джейн объявляет о своем уходе из музыкальной индустрии.

 and  Viktoriya Miller
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Музыкант-ди-джей Феликс Джейн объявляет о своем уходе из музыкальной индустрии.

Музыкальный феномен из Мекленбурга-Передней Померании, известный как Феликс Джейhn, временно взял перерыв в музыкальном мире. Он отменил свои выступления по совету профессионалов, признавшись в Instagram-посте, близком к его 30-летию, что он слишком уязвим, чтобы выступать.

Его расписание на ближайшее будущее включало выступление в парке развлечений Heide-Park Resort в Солтау, а также выступления в Франкфурте-на-Майне и Ибице, запланированные на сентябрь, согласно его веб-сайту. Обращаясь к своим фанатам, он сказал: "Мне жаль разочаровывать вас, но на данный момент я вынужден бессрочно отменить все шоу". Его тело и разум отправляют "сигналы тревоги", и он решил прислушаться к ним. Он считает, что сейчас самое время отдохнуть и восстановиться. К его сообщению прилагается фотография разбитого, красного сердца.

Феликс Джейhn добился первого хита в 2015 году с ремиксом песни "Cheerleader". В 2018 году он впервые публично признался в своей бисексуальности. В этом году он уточнил свою гендерную идентичность и сексуальную ориентацию. Недавно он идентифицировал себя как пансексуала и небинарного, предпочитая прозвище "Фи".

Во время интервью с драг-квиннами Джеки-Ох Вайнхаус и Юрассика Парка в апреле Джейhn рассказал, что его музыкальный проект по-прежнему будет называться "Феликс Джейhn". "Это было бы слишком сложно изменить все. Но если вы разговариваете со мной, пожалуйста, называйте меня Фи".

Несмотря на временный уход из музыкальной сцены, новое альбом Феликса Джейhn обещает симфонию звуков, основанную на его уникальном музыкальном стиле. Многие фанаты скучают по его выступлениям и с нетерпением ждут его возвращения, надеясь, что его музыка снова наполнит их жизнь мелодией и ритмом.

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