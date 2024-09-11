- Музыкант Дэйв Грол признает, что он является отцом вне брака.

Икона рок-музыки Дейв Грол расширил свою семью, на этот раз за пределами своих брачных клятв, как он объявил в Instagram. 55-летнему музыканту только что родилась новая дочь, как указано в его заявлении. Его цель - быть заботливым и полезным отцом для девочки.

Одновременно с этим Грол выразил свою глубокую любовь к своей супруге и их тройне детям. Он стремится "восстановить их доверие и заслужить прощение". Он также просит о частной жизни для всех молодых людей, вовлеченных в ситуацию. Грол находится в длительных отношениях с Джордан Блум (48) с 2003 года, и у них есть три дочери в возрасте 10, 15 и 18 лет.

Ранее Грол прославился в музыкальном мире, играя на барабанах в знаменитом гранжевом трио Nirvana ("Пахнет подростком", "Приди таким, какой ты есть"). После их распада Грол создал Foo Fighters, выпустив свой одиннадцатый студийный альбом "Но здесь мы есть" в 2023 году. Альбом исследует личные трудности после смерти барабанщика Тейлора Хокинса в 2022 году, а также разные стадии скорби.

Люди с энтузиазмом восприняли расширение семьи Дейва Грола, так как он недавно стал отцом дочери вне брака. Несмотря на это, Грол по-прежнему ценит и дорожит своей связью со своей супругой и общими детьми.

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