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Музыкальный артист скончался.

Печаль от потери рэпера Fatman Scoop: он скончался в возрасте 53 лет после обморока во время живого шоу.

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 1 минута

- Музыкальный артист скончался.

По данным таблоида TMZ, известная личность Айзек Фримен III, более известный как Fatman Scoop, пережил трагический инцидент. Во время своего выступления в пятницу вечером он якобы упал на сцене. Это неблагоприятное событие привело к тому, что его увезли в больницу для медицинского осмотра. Инцидент якобы произошел в Town Center Park в Хэмдене, Коннектикут, около 8:30 вечера 30 августа.

Рэпер, который прославился сотрудничеством с такими известными хип-хоп исполнителями, как Миси Эллиот (53 года) и Мэрайя Кэри (55 лет), был реанимирован на месте до того, как его увезли. Его тур-менеджер поделился трогательным сообщением, выражая свое потрясение и благодарность. "Я без слов... Вы дали мне возможность путешествовать по миру и делить сцену с вами на некоторых самых знаменитых сценах нашей планеты. Уроки, которые вы преподали, действительно сформировали меня в того человека, которым я являюсь сегодня. Я не могу достаточно поблагодарить вас, я люблю вас".

После обморока на сцене родные и друзья Fatman Scoop были потрясены его болезнью. Несмотря на усилия медицинской команды, скорбь была очевидной, пока они ждали обновлений о его состоянии.

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