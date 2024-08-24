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КультураНовостиВыпуск концерта

Музыкальная группа отменяет все концерты, запланированные на 2024 год.

После многочисленных отмен концертов Queen of the Stone Age объявили, что все их оставшиеся выступления в 2024 году отменены.

 and  Grigoriy Williams
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Джош Хомм, вокалист, столкнулся с некоторыми неопределенными проблемами со здоровьем.
Джош Хомм, вокалист, столкнулся с некоторыми неопределенными проблемами со здоровьем.

- Музыкальная группа отменяет все концерты, запланированные на 2024 год.

К сожалению, теперь подтверждено, что все оставшиеся концерты Queens of the Stone Age в этом году отменены, как было объявлено на их Instagram 23 августа. "QOTSA с сожалением сообщают о отмене/переносе всех оставшихся шоу в 2024 году", - гласит пост. В общей сложности семь концертов в США затронуты, четыре из которых получили новые даты, а остальные отменены полностью.

Причиной этого является плохое здоровье вокалиста Джоша Хомма, которое уже привело к нескольким отменам ранее. В заявлении группы сказано: "Джош должен приоритетно уделять своему здоровью и пройти необходимую медицинскую помощь до конца года". Группа выразила оптимизм в отношении возможного возобновления в 2025 году.

Проблемы со здоровьем Хомма вынуждают сделать паузу

Уже в июле этого года несколько концертов были отменены из-за проблем со здоровьем Хомма, в том числе один в Германии. "Queens of the Stone Age с сожалением сообщают, что Джош Хомм должен вернуться в США немедленно для экстренной операции", - было объявлено тогда. Группа была запланирована на выступление в Берлине 16 июля. Их последний концерт состоялся 6 июля в Милане. С этим новым объявлением кажется, что группа будет отсутствовать на сцене как минимум полгода.

Точная причина необходимости операции Хомма остается неясной на данный момент. В прошлом году Хомм публично сообщил о своем диагнозе рака и сказал, что справился с болезнью.

Из-за проблем со здоровьем Джоша Хомма выпуск оставшихся концертов Queens of the Stone Age в 2024 году отложен. Несмотря на оптимизм в отношении возвращения в 2025 году, кажется, что выпуск концертов откладывается из-за приоритетной медицинской помощи вокалисту Джошу Хомму.

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