Музей якобы охарактеризовал самоубийство Курта Кобейна как "неживущее".

Икона рок-музыки и местный идол Курт Кобейн из Nirvana продолжает очаровывать поп-культуру даже спустя 30 лет после своей трагической самоубийства. Его поклонники, несмотря на его уход, по-прежнему глубоко скорбят о его потере.

Недавно посетители музея сообщали о шокирующем открытии. Оказалось, что в одном из экспонатов размещена надпись, описывающая смерть Кобейна: "Курт Кобейн перестал существовать в 27 лет".

Выражение "перестал существовать" появилось в TikTok, первоначально использовалось для обхода цензоров приложения при обсуждении смерти. Со временем оно приобрело более мягкое значение, служа менее неудобным способом говорить о смерти, особенно о самоубийстве.

Появление "перестал существовать" в популярном туристическом объекте, в контексте Кобейна, удивило многих посетителей. Фотографии этой надписи появились уже в мае, и многие выразили мнение, что она неуважительно относится к Кобейну и банализует его наследие, избегая прямого обсуждения самоубийства.

Музей поп-культуры и его кураторы не ответили на запросы CNN.

Другой посетитель поделился фотографией другого якобы расположенного поблизости знака, который объяснял, что гостевой куратор экспозиции специально использовал "перестал существовать" как "знак уважения к тем, кто к сожалению, потерял жизнь из-за проблем со здоровьем".

Адам Алексич, лингвист, изучающий способы общения молодых людей в Интернете и известный как "Этимолог-nerd" в TikTok, не удивлен.

"Это, возможно, первый случай, когда мы видим формальную поддержку этого (слова) с позиции власти", - сказал он. "Но дети уже давно его используют".

Реакция на цензуру TikTok и цифровой сленг, часто подавленный, сыграла большую роль в том, что "перестал существовать" перешло от онлайн-жаргона к офлайн-использованию. Его вхождение в повседневный язык также можно объяснить растущей чувствительностью при обсуждении тем, таких как самоубийство, по словам Николь Холлидей, действующего ассистента профессора лингвистики в Университете Калифорнии, Беркли.

Это поколенческое изменение происходит благодаря более молодым поколениям, выросшим на TikTok, которые вводят новый язык в свои классы и дома. Поскольку вирусные сленговые выражения обычно длятся всего несколько недель, если он попал в музей, "перестал существовать" явно здесь надолго.

Происхождение выражения "перестал существовать"

Самое раннее известное использование "перестал существовать" относится к эпизоду 2013 года мультсериала Disney XD "Ультимативный Человек-паук". Человек-паук объединяется с Дэдпулом, который раскрывает свой план "прекратить существование" их врага, Мастера Клинков, и его последователей.

"Я не могу действительно произнести к-слово вслух; это странный ментальный тик", - объясняет Дэдпул. Человек-паук затем использует "к-слово" вместо него.

По словам Алексича, "перестал существовать" в основном использовался в малоизвестных мемах, пока пользователи TikTok не нашли для него новое применение.

TikTok, запущенный в США в 2018 году и ставший крайне популярным в начале 2020 года, вскоре обнаружил, что видео, обсуждающие смерть, упускаются из лент подписчиков из-за алгоритма приложения.

"Есть много людей на TikTok, которые создают отличный контент о поддержке людей, которые борются с депрессией или мыслями о самоубийстве, и они хотят продолжать создавать эти видео, но хотят, чтобы они reaches их аудиторию", - сказал Холлидей. Пользователи позже стали использовать новое слово, которое намекало на敏тный вопрос, не попадая под блокировку, называя его "перестал существовать" в подписях и тексте видео. К 2021 году оно стало "стандартным термином для обсуждения самоубийства" на TikTok, по словам Холлидей.

"Перестал существовать" - одно из самых известных выражений алгосленга, интернет-сленга, который использует эвфемизмы или неправильно написанные слова, чтобы обойти цензоров или алгоритмические флаги, которые иначе могли бы скрыть или де-монитизировать их контент. Другие популярные выражения алгосленга включают "сегс" для секса или "СА" для сексуального насилия, оба часто используются на TikTok, по словам Холлидей.

Как "перестал существовать" используется по-разному в офлайне

Ген Альфа, дети, родившиеся не ранее 2010 года и выросшие на TikTok, теперь используют "перестал существовать" в офлайне для обсуждения самоубийства или убийства в любом контексте, отмечает Алексич, основываясь на своих интервью с учителями для книги, над которой он работает.

В своих обсуждениях учителя признают, что встречали студенческие сочинения на темы, такие как "Гамлет" или "Доктор Джекилл и мистер Хайд", где они используют "нежизнь", чтобы описать кончину персонажей. Некоторые консультанты поделились, что их студенты предпочитают это слово другим для описания смерти.

По словам Алексича, роль "нежизни" превзошла свои начала как алгосленг. Он отмечает, что сегодняшние ученики средних школ больше не используют его для обхода запретов, а скорее как комфортный способ обсуждать темы, связанные со смертью.

Алексич подчеркивает изобилие эвфемизмов для смерти в английском языке, таких как "умер", "умерший" и "потерял жизнь". Эвфемизмы - это мягкие фразы, которые служат заменителями грубых или мрачных терминологий.

Он продолжил: "Эвфемизация смерти - это продолжающийся процесс, поскольку мы всегда неловко относимся к обсуждению смерти и всегда ищем новые, мягкие способы подходить к этой теме".

Самоубийство, в частности, является спорной темой из-за страха заражения, если оно представлено нечувствительно. Коverage СМИ и язык, используемый для описания его, непрерывно эволюционируют, становясь более чувствительными, объясняет Холлидей. "Умер от самоубийства" считается generally приемлемым термином для сообщения о таких смертях, по словам Холлидей, хотя язык вокруг самоубийства был более грубым несколько лет назад.

Холлидей прокомментировал: "То, что TikTok цензурирует термин 'самоубийство', на самом деле придает ему больше значения".

Причина шума вокруг "непрожитой"

Скандал вокруг якобы музейной таблички разгорелся из-за использования "непрожитой" в отношении Кобейна. Похоже, музей отреагировал на скандал, так как посетитель поделился обновленной табличкой, теперь гласящей: "Курт Кобейн совершил самоубийство".

Использование "непрожитой" понятно вызвало негодование многих, отметили Алешич и Холлидей. Самоубийство - это очень чувствительная тема, по которой люди имеют твердые убеждения. Кроме того, самоубийство Кобейна широко освещалось, и он был любимой публичной фигурой.

Холлидей пояснил, что язык непрерывно эволюционирует, иногда незаметно для нас. Он заметил: "Когда лингвисты исследуют, будет ли термин сленга сохранять свою виральность, они исследуют его функцию - имеет ли он уникальную роль помимо синонимов?"

Холлидей добавил, что "непрожитая" действительно выполняет уникальную функцию, и молодые люди уже используют ее по-разному по сравнению с исходным использованием в TikTok (иронично, более в соответствии с мотивами Дедпула). Эволюция языка циклична, когда новый термин входит в популярный дискурс, и возникает путаница среди старших поколений, которые не могут понять его значение.

Холлидей заключил: "В сущности, возмущение по поводу 'непрожитой' - это еще одна глава в 'Подростки сегодня слишком чувствительны'. Язык часто служит отражением тех аспектов общества, которые люди не хотят видеть изменяющимися".

Алешич и Холлидей воздержались от суждения о якобы использовании музеем популярной культуры "непрожитой". Несмотря на то, что слово больше не присутствует в музее, Холлидей утверждал, что "непрожитая" продолжит существовать, прожив по крайней мере три года на TikTok.

"Навсегда" в интернете, сказал Холлидей, "однажды что-то существует так долго, я бы сказал, что оно становится частью лексикона".

Использование музеем термина "прекратил существование" в экспозиции о Курте Кобейне спровоцировало дебаты среди посетителей, некоторые из которых считали, что это умаляет его наследие, в то время как другие видели в этом уважительный способ обсуждения его смерти из-за проблем со здоровьем.

Появление "прекратил существование" в основной дискуссии, первоначально популяризованное на TikTok, является свидетельством меняющихся языковых трендов среди молодых поколений, которые вводят этот термин в свои классы и повседневные разговоры.

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