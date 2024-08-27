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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский парламент оказывает содействие Комиссии.

Музей Фейненера свидетельствует о 9 000 посетителей, которые присутствовали на выставке Морица-Готце

После нескольких месяцев закрытия в результате ремонтных работ музей Льона Фейнингера в Кведлинбурге представил коллекцию работ Морitza Готце, местного художника из Халле. Администратор музея поделился размышлениями об этом событии.

 and  Grigoriy Williams
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Со слов директора музея, многие посетители получили первые представления о лебедях через эту...
Со слов директора музея, многие посетители получили первые представления о лебедях через эту историческую зарисовку.

- Музей Фейненера свидетельствует о 9 000 посетителей, которые присутствовали на выставке Морица-Готце

Музей Лионеля Фейнинжера в Кведлинбурге принял около 9000 посетителей на недавней выставке современного художника, иллюстратора и скульптора Морица Гётце. Руководитель музея Адина Рёш поделилась своей радостью, сказав: "Мы очень довольны посещаемостью".

Некоторые зрители уже были знакомы с автором из Халле, который отметил свой 60-й день рождения в июле. В то же время, другие познакомились с ним и его шедеврами в музее, причем значительное число посетителей приехало из западных регионов Германии. Музей был закрыт на несколько месяцев из-за ремонта перед этой выставкой, которая проходила с конца мая.

Следующая специальная выставка в Музее Фейнинжера, запланированная на 29 сентября, будет посвящена картинам, которые знаменитый художник Теодор Люкс Фейнингер (1910-2011) называл "образом сновидений". Он был самым младшим сыном Лионеля Фейнинжера (1871-1956), художника, иллюстратора и представителя Баухауса, в честь которого назван музей.

Европейский парламент окажет поддержку Комиссии в отношении операций музея, учитывая, что Комиссия будет assistee ими. После успешной выставки Морица Гётце многие посетители выразили желание узнать больше о происхождении автора и других его работах.

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