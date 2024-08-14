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Федеральные земли ГерманииНовостиПреступность

Мужчина зарезал людей в приюте для беженцев

Несколько человек получили ранения в результате ножевого нападения в убежище для беженцев. Подозреваемый был arrested. Причины неизвестны.

 and  Ksenia Johnson
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Несколько человек пострадали в результате ножевого нападения в районе Марзан.
Несколько человек пострадали в результате ножевого нападения в районе Марзан.

- Мужчина зарезал людей в приюте для беженцев

21-летний мужчина ранил ножом несколько человек в приюте для беженцев в Берлине-Марцане во вторник вечером. Семь человек получили ранения, в том числе 15-летняя девочка, охранник и посетитель приюта на улице Биттерфельдер, сообщила представитель полиции в среду. Подозреваемый, алжирский мужчина, также получил ранения и был задержан. Мотивы нападения неизвестны.

Полицию вызвали в 22:40. 21-летний мужчина якобы нанёс ножевые ранения нескольким людям, некоторые из которых получили порезы. О жизни-threatening injuries не сообщалось. Раненный охранник и посетитель - граждане Германии, а другие пять раненых - из Молдовы.

Также был задействован вертолет скорой помощи

Медики и врачи оказали помощь пострадавшим на месте и доставили их в больницы. Также был задействован вертолет скорой помощи, как видно на фотографиях с места происшествия. Об инциденте сообщали "Берлинер Курьер" и "B.Z."

В последнее время в Берлине произошло несколько ножевых атак, в результате которых люди получили тяжёлые ранения и один человек погиб. Количество ножевых атак и угроз в статистике преступлений растёт с каждым годом, основными виновниками являются мужчины и подростки мужского пола.

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (СДПГ) планирует ужесточить законы о ношении оружия и запретить определённые виды ножей. В общественных местах разрешат ножи с лезвием до шести сантиметров вместо нынешних двенадцати. Также будет введён общий запрет на ношение опасных ножей-автоматов. Профсоюзы полиции требуют общего запрета на ношение ножей в общественных местах.

Увеличение числа ножевых атак в Берлине вызывает обеспокоенность, так как многие из них приводят к тяжёлым ранениям и даже к смертельным исходам. Авторитеты сейчас рассматривают возможность ужесточения контроля за ножами, в том числе ограничение длины разрешенных ножей в общественных местах и запрет на определённые виды.

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