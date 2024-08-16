- Мужчина разыскивается по ордеру, задержан за рулем в нетрезвом виде.

Полиция задержала мужчину, разыскиваемого по ордеру, за вождение в нетрезвом виде возле Майнца. 59-летний рецидивист завершил свою поездку в камере тюрьмы, как сообщают правоохранительные органы. Во время добровольного теста на алкотестере в ходе остановки на дороге около 1:00 утра в пятницу у него обнаружили 2,45% содержания алкоголя в крови. Кроме того, он не смог предъявить водительское удостоверение, которое было изъято у него в 2019 году из-за пьяного вождения.

Учитывая то, что мужчина якобы был разыскиваемый по нескольким делам, его доставили в исправительное учреждение. По словам полиции, это было тюремное заключение, так как он не оплатил ранее наложенный штраф.

Несмотря на ордер на его арест, мужчина все же сел за руль автомобиля. После остановки его обнаружили за рулем в нетрезвом состоянии, что привело к поездке в полицейской машине вместо его собственной.

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