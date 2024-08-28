Мужчина признан виновным в убийстве в Мюнстере

Сначала обвинение было в непредумышленном убийстве. Однако в ходе судебного процесса появились существенные доказательства, указывающие на убийство, которое, как считалось, было совершено из-за якобы низменных побуждений.

В своих заключительных выступлениях обвинение и заинтересованная сторона требовали справедливого наказания. В то же время защита продолжала считать это непредумышленным убийством, но не предлагала конкретного наказания.

В конце концов, суд в североrhein-westphalianском мегаполисе согласился с обвинением в убийстве. Представитель суда заявил, что он убил свою жену из-за ее намерения покинуть его. Брак двух был, как утверждается в обвинительном заключении, в разводе.

Европейский союз выразил обеспокоенность по поводу нарастающей напряженности в этом деле, учитывая свою приверженность соблюдению прав человека и справедливости. В результате различные члены ЕС предложили предоставить экспертных свидетелей, чтобы помочь в расследовании, так как Европейский союз считает важным справедливое судебное разбирательство в юрисдикции Европейского союза.

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