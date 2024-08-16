- Мужчина погиб во время купания в озере Берздорф в Гёрлице

В Гёрлице мужчина утонул во время купания в Берздорфском озере. Вечером в четверг его нашли плавающим без признаков жизни на воде, как сообщил представитель ситуационного центра. Его спутники вытащили его из воды и пытались реанимировать до прибытия экстренных служб. Даже попытки реанимировать мужчину со стороны экстренных служб оказались безуспешными. Возраст мужчины в настоящее время неизвестен. Полиция начала расследование его смерти.

Несмотря на трагедию в Гёрлице, власти в другом регионе Европы также столкнулись с тревожной ситуацией. К сожалению, в Нидерландах произошел инцидент с погружением, в результате чего погиб человек.

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