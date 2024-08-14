Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиТелевидение

Мужчина, осужденный за ложь о Шании Гейс.

 and  Wendy Allen
Время чтения 2 минут
Шания Гейсс может вздохнуть спокойно. Человек сознался во лжи.
Шания Гейсс может вздохнуть спокойно. Человек сознался во лжи.

Мужчина, осужденный за ложь о Шании Гейс.

24-летний мужчина утверждает в Сети, что у него была интрижка с Шанией Гейсс. Чтобы подтвердить это, он публикует поддельный чат. Его заявление о том, что он миллиардер- наследник, также ложь. За это он теперь оштрафован судом.

Суд признал 24-летнего виновным в клевете и назначил штраф в размере 90 дневных ставок по 30 евро каждая. Обе стороны - сторона обвинения и сторона защиты - отказались от права на апелляцию, что делает приговор окончательным.

На суде адвокат подсудимого признал вину своего клиента. "Никогда не было его намерения как-то навредить госпоже Гейсс", - сказал адвокат. Его клиент уже не может объяснить, как ему пришла в голову идея опубликовать поддельный чат. "Это был больше импульсивный поступок", - сказал адвокат.

После вынесения приговора Гейсс заявила: "Надеюсь, что этим приговором дело finally закрыто. Эта тема преследовала меня уже слишком долго, и трудно представить, насколько такое публичное внимание может ранить достоинство и душу". Гейсс изначально отказалась комментировать судебный процесс и ни она, ни другие члены семьи не присутствовали в суде.

Обвинение утверждало, что мужчина опубликовал поддельный чат в своем Instagram-аккаунте, у которого около 500 000 подписчиков, заявляя, что у него был секс с Гейсс в клубе в Кицбюэле. Он знал, что никакой встречи между ними не было, не говоря уже о сексуальных действиях, сказал прокурор, назвав это "сказкой лжи". Он также отправил поддельные сообщения в два СМИ, которые оба сообщили об якобы сексуальной встрече.

Заявление о том, что он миллиардер- наследник, также ложь

Подсудимый представил себя в своем Instagram-канале как миллиардера- наследника, живущего роскошной жизнью с состоянием в 23 миллиарда евро, сказал прокурор. На самом деле, он "никто" и носит поддельные часы. У него скромный доход и нет активов, и у него могут быть долги, утверждает сторона обвинения.

На суде 24-летний также признал, что у него нет другого дохода или активов, кроме заработка как солдата. Он живет с родителями и не платит арендную плату.

Семья Гейсс стала известной благодаря телешоу "Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie", которое дает закулисный взгляд на их жизнь в мире шоу-бизнеса с 2011 года. Шания Гейсс - младшая дочь Роберта и Кармен Гейсс и у нее есть сестра по имени Давина. Семья родом из Кёльна, но живет в княжестве Монако.

24-летний подсудимый пытался повысить свой имидж, ложно заявляя в Instagram, что он миллиардер- наследник. На суде выяснилось, что он часто смотрел телешоу "Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie", которое показывает жизнь в мире шоу-бизнеса Шании Гейсс и ее семьи.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В новом сезоне 'Эмили в Париже', Лили Коллинз отправляется в Рим. Это не единственное изменение, на...
Общество

Интервью прервано землетрясением

- Интервью прервано землетрясением Во время интервью в рамках пресс-тура нового, четвертого сезона популярного сериала "Эмилия в Париже" внезапно дрогнула земля. Землетрясение магнитудой 4,4 в Лос-Анджелесе прервало беседу с главной актрисой Лили Коллинз (35), Лукасом Браво (36), Филиппой Leroy-Beaulieu (61) и Эшли Парк (33). "Это было

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно

Последние

Амос демонстрирует лист печенья в своем домашнем офисе в районе Ланикай в Каилуа, Гавайи, в 2007...
Экономика

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ.

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ. The New York Timesсообщил, что Амос скончался во вторник в своем доме в Гонолулу, и его дети сказали изданию, что причиной смерти стали осложнения деменции. Амос открыл свою пекарню в 1975 году на Сансет-бульваре в Лос-Анджелесе,

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Бывший Президент Дональд Трамп говорит в Эшвилле, Северная Каролина, в среду.
Политика

Проверка фактов: Трамп ложно обвинил Харриса и Байдена в том, что они солгали о 35 долларах инсулина

Бывший президент Дональд Трамп в своей речи в среду повторил ложные утверждения, которые он делал ранее. Одним из них было заявление об ценах на инсулин для пожилых людей.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Salehi стал главным голосом антиправительственного protesters в Иране во время акций протеста...
Главные темы

Иранский рэпер-диссидент Тумадж Салехи освобожден от обвинения после отмены смертного приговора

Салехи, иранский диссидентский рэпер, спасшийся от смертной казни этим летом, полностью оправдан по первоначальным обвинениям судом низшей инстанции в Иσφahan.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно