Мужчина, осужденный за ложь о Шании Гейс.

24-летний мужчина утверждает в Сети, что у него была интрижка с Шанией Гейсс. Чтобы подтвердить это, он публикует поддельный чат. Его заявление о том, что он миллиардер- наследник, также ложь. За это он теперь оштрафован судом.

Суд признал 24-летнего виновным в клевете и назначил штраф в размере 90 дневных ставок по 30 евро каждая. Обе стороны - сторона обвинения и сторона защиты - отказались от права на апелляцию, что делает приговор окончательным.

На суде адвокат подсудимого признал вину своего клиента. "Никогда не было его намерения как-то навредить госпоже Гейсс", - сказал адвокат. Его клиент уже не может объяснить, как ему пришла в голову идея опубликовать поддельный чат. "Это был больше импульсивный поступок", - сказал адвокат.

После вынесения приговора Гейсс заявила: "Надеюсь, что этим приговором дело finally закрыто. Эта тема преследовала меня уже слишком долго, и трудно представить, насколько такое публичное внимание может ранить достоинство и душу". Гейсс изначально отказалась комментировать судебный процесс и ни она, ни другие члены семьи не присутствовали в суде.

Обвинение утверждало, что мужчина опубликовал поддельный чат в своем Instagram-аккаунте, у которого около 500 000 подписчиков, заявляя, что у него был секс с Гейсс в клубе в Кицбюэле. Он знал, что никакой встречи между ними не было, не говоря уже о сексуальных действиях, сказал прокурор, назвав это "сказкой лжи". Он также отправил поддельные сообщения в два СМИ, которые оба сообщили об якобы сексуальной встрече.

Заявление о том, что он миллиардер- наследник, также ложь

Подсудимый представил себя в своем Instagram-канале как миллиардера- наследника, живущего роскошной жизнью с состоянием в 23 миллиарда евро, сказал прокурор. На самом деле, он "никто" и носит поддельные часы. У него скромный доход и нет активов, и у него могут быть долги, утверждает сторона обвинения.

На суде 24-летний также признал, что у него нет другого дохода или активов, кроме заработка как солдата. Он живет с родителями и не платит арендную плату.

Семья Гейсс стала известной благодаря телешоу "Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie", которое дает закулисный взгляд на их жизнь в мире шоу-бизнеса с 2011 года. Шания Гейсс - младшая дочь Роберта и Кармен Гейсс и у нее есть сестра по имени Давина. Семья родом из Кёльна, но живет в княжестве Монако.

24-летний подсудимый пытался повысить свой имидж, ложно заявляя в Instagram, что он миллиардер- наследник. На суде выяснилось, что он часто смотрел телешоу "Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie", которое показывает жизнь в мире шоу-бизнеса Шании Гейсс и ее семьи.

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