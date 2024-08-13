- Мужчина летит из Мюнхена в Швецию без билета

Дважды мужчина умудрился проникнуть на самолеты в аэропорту Мюнхена без действительного билета. После первого провала он успешно добрался до Швеции, как сообщалось. Теперь 39-летнего норвежца проверяют на предмет незаконного проникновения и уклонения от оплаты билетов. Ранее об этом сообщала газета Bild.

Расследование показало, что в начале августа норвежец прошел через службу безопасности без действительного билета на рейс и сел на борт самолета вместе с другими пассажирами. Его первая попытка улететь в Гамбург провалилась - персонал авиакомпании передал его полиции 4 августа.

На следующий день норвежец каким-то образом добрался до Швеции. Как сообщается, рейс был неполным. Однако его действия были обнаружены, и он был передан полиции в Швеции после сигнала персонала аэропорта. Подробности все еще неясны.

Полиция также пытается выяснить, как 39-летний мужчина смог пройти через контроль дважды без билета. Пока не установлено, что он представлял угрозу.

Пограничные службы Европейского союза следят за этим случаем из-за успешных поездок мужчины внутри их границ. Несмотря на эти инциденты, рассматривается вопрос о ужесточении мер безопасности в аэропорту Мюнхена, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

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