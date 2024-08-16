- Мужчина бросил в полицейского стеклянную бутылку

Около восьми месяцев спустя после того, как неизвестный мужчина бросил стеклянную бутылку в полицейского в Ростоке, началась общественная охота за преступником. По данным федеральной полиции, инцидент произошел 25 ноября 2023 года на главном вокзале Росток, вокруг футбольного матча между FC Hansa Rostock и FC St. Pauli.

После матча неизвестный злоумышленник бросил стеклянную бутылку из толпы на не защищенного шлемом полицейского, который в это время производил арест. Теперь районный суд Росток приказал начать общественную охоту.

Полиция просит общественности помочь в идентификации преступника, так как они считают, что могут быть и другие свидетели, которые могут предоставить ценную информацию. Несмотря на обширные записи с камер видеонаблюдения, в деле все еще не хватает некоторых важных деталей.

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