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Мусиала готов стать "будущим воплощением ФК "Бавария"

 and  Anthony Ross
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Бавария заинтересована в длительном сотрудничестве с Мусиала.
Бавария заинтересована в длительном сотрудничестве с Мусиала.

- Мусиала готов стать "будущим воплощением ФК "Бавария"

Бавария заинтересована в долгосрочном контракте с Джамалом Мусиалой, как сообщает спортивный директор Макс Эберл. "Мы всегда на связи, впереди еще больше дискуссий. Он должен стать важной фигурой в будущем Баварии", - сказал Эберл изданию "Спорт Бильд". Согласно информации от спортивного издания, Эберл планирует встретиться с агентами Мусиалы и Лероя Сане после международного перерыва. Эберл выразил заинтересованность Баварии в продлении контрактов обоих игроков.

Эберл высоко отозвался о Мусиале, сказав: "Он редкий талант. После почти каждого матча его товарищи по команде не перестают хвалить его. Им нравится играть с ним, и наблюдать за ним - удовольствие". В возрасте всего 21 года Мусиала доказал свой класс на самом высоком международном уровне, и его путь в Баварии еще далеко не окончен. Он амбициозен и стремится к победам, и Бавария разделяет эту амбицию.

Ранее президент Герберт Хайнер подчеркнул важность Мусиалы для Баварии.

Эберл надеется на скорейшее возвращение Сане

Контракт Мусиалы с действующими чемпионами Германии истекет 30 июня 2026 года. Контракт Сане истечет на год раньше. "С Лероем речь идет о его скорейшем возвращении на поле", - сказал Эберл. "Это наш главный приоритет на данный момент, и мы с нетерпением ждем этого, потому что Лерой может оказать влияние в любой момент благодаря своим выдающимся навыкам".

Сане перенес операцию в области паха после постоянных проблем в области аductor после вылета Баварии из Лиги чемпионов. В настоящее время он работает над своим возвращением. "Мы на правильном пути. Посмотрим, когда будет правильное время", - недавно сказал Сане.

Кроме того, речь идет о планах клуба на будущее. "У него последний год контракта, поэтому мы расслабленно обсудим будущее в ближайшие месяцы", - сказал Эберл. "Мы все знаем: он ключевой игрок в наших победах в чемпионате".

Следующие абзацы применимы tanto к Мусиале, как и к Сане: спортивный директор Баварии Макс Эберл выразил заинтересованность клуба в продлении их контрактов, запланировав встречи после международного перерыва. Говоря о планах клуба на будущее, Эберл упомянул, что они обсудят ситуацию с контрактом Мусиалы в ближайшие месяцы, признавая его важность как ключевого игрока.

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