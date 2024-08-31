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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейская комиссия

Муниципальные праздники зависят от их стратегий безопасности.

Празднование в районе Гамбурга отменили после инцидента с ножевым ранением в Золингене. Тем временем, другие собрания в северном регионе изучают ситуацию, но пока не объявлено ни об одной отмене.

 and  Vladimir Milov
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Сейчас районы северных городов пересматривают свои стратегии безопасности частично.
Сейчас районы северных городов пересматривают свои стратегии безопасности частично.

- Муниципальные праздники зависят от их стратегий безопасности.

Следуя за предполагаемым исламистским нападением в Золингене, которое привело к трем смертельным случаям, празднование общины в районе Гринель в Гамбурге было отменено. Сборщики налогов района Эймсбюттель поручили Гринельской ассоциации, в сотрудничестве с еврейской общиной и при участии культурных учреждений, организовать фестиваль многообразия, посвященный еврейской культуре. Мероприятие должно было пройти под названием "Гриндельфест: Культура. Еврейская. Цветная" с 13 по 15 сентября, но было отменено из-за опасений террора, как было объявлено.

С другой стороны, многие другие организаторы не хотят отменять свои планы. Например, мероприятие "Возвращение в Хогвартс" в Гамбурге состоится по расписанию. Организатор и глава группы Бергманн, Уве Бергманн, выразил свои чувства в " Hamburger Abendblatt ": "Мы не паникуем. Наши стратегии безопасности прочны и проверены". Бергманн добавил: "Это безумие, сколько мы тратим на безопасность". Вводятся новые меры, но в конечном итоге устанавливается определенный уровень разумности. "Мы должны помнить, что, выходя за дверь, мы подвергаемся различным видам опасностей", - сказал он. "Мы не должны позволить нам отнять общественное единство".

Киель полагается на оценку полиции

Осенний рынок в Киле, столице Шлезвиг-Гольштейна, также запланирован. Ранее организатор ищет современную оценку от полиции. "Город Киль имеет возможность оперативно вносить необходимые изменения в план безопасности", - объяснил ответственный советник Кристиан Циерау.

На городских народных праздниках последних лет всегда присутствовали городские сотрудники на входе и охранная служба. Кроме того, по словам Циерау, коммунальная служба правопорядка и полиция будут присутствовать, чтобы гарантировать безопасность.

Нет признаков угрожающей ситуации

Во всех событиях в Бад-Брамштеде тщательно изучили текущую ситуацию, объявил город. После изучения нет признаков особой угрожающей ситуации для запланированных событий. "Однако меры безопасности будут продолжать пересматриваться и корректироваться, чтобы обеспечить максимальную защиту для всех посетителей", - было объявлено далее.

Город ведет переговоры с местной полицией, и оценки влияют на потенциальное присутствие офицеров на мероприятиях. Дополнительные меры, такие как установление зон, свободных от оружия, в настоящее время не планируются. "Однако важно подчеркнуть, что полная безопасность на публичных мероприятиях никогда не может быть полностью гарантирована", - подчеркнул город.

Кроме того, Peer Market запланирован на 6-9 сентября 2024 года в Шлезвиге. Заранее мэр Штефан Дозе (СДПГ) подчеркнул тесное сотрудничество между охранной службой, полицией в Шлезвиге и коммунальной службой правопорядка. Не было объявлено никаких уникальных мер в ответ на Золинген.

Городские праздники способствуют демократии

Директор-распорядитель Федеральной ассоциации городов и городского маркетинга Германии Юрген Блок сказал: "Особенно в такое время, когда наше общество испытывается на прочность полярностью и нетерпимостью, наши города не должны позволять насилию и страху затмить городскую жизнь и подорвать наше общее доверие".

Хотя риск остается не может быть полностью устранен, городские фестивали продолжают служить важными платформами, на которых процветает демократия. Блок далее заявил: "Они символизируют многообразие и динамическую энергию наших городов. Они воплощают наши демократические ценности и представляют собой гармоническое и мирное сосуществование в нашем обществе".

В то же время вызовы, с которыми сталкиваются организаторы фестивалей всех видов, растут: с одной стороны, расходы на меры безопасности, сборы GEMA и персонал растут, а с другой стороны, организаторы несут ответственность за благополучие гостей. "Мы наблюдаем, что это особенно сложно для более мелких и частных актеров, таких как ассоциации, для проведения таких мероприятий", - сказал Блок. Тем не менее, он не был осведомлен о каких-либо городских фестивалях, отмененных из-за инцидента в Золингене или общих опасениях нападений.

В прошлую пятницу нападавший на городском фестивале в Золингене убил троих человек ножом и ранил восемь других. Подозреваемый - 26-летний сириец Исса Аль Х., который находится под стражей.

Организаторы мероприятия "Возвращение в Хогвартс" в Гамбурге, несмотря на опасения террора, уверены в своих стратегиях безопасности и планируют провести его по расписанию. В ответ на инцидент в Золингене город Киль ищет оценку полиции, чтобы гарантировать безопасность своего осеннего рынка.

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