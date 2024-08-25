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Муниципалитеты, имеющие финансовое равновесие, ищут кредиты

В Нижней Саксонии число бес sólgовых муниципалитетов ограничено. В эту группу входят лишь два города и несколько городских и муниципальных ассоциаций. К сожалению, некоторые не смогут освободиться от долгов в ближайшем будущем.

 and  Grigoriy Williams
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Несколько муниципалитетов в Нижней Саксонии избежали накопления долгов к концу 2023 года.
Несколько муниципалитетов в Нижней Саксонии избежали накопления долгов к концу 2023 года.

- Муниципалитеты, имеющие финансовое равновесие, ищут кредиты

По данным последней финансовой статистики, лишь около 10 из более чем 400 муниципалитетов в Нижней Саксонии свободны от долгов. Об этом сообщило Статбюро земли в конце 2023 года. Города Бургведель и Верден на Аллере, общины Шeesel, Моормерланд и Дётлинген, коллективные общины Баддекенштедт, Кирхдорф и Швафёрден, а также незаселенные территории Лоххайде и Остерхайде были названы свободными от долгов. Как выяснил опрос dpa, на это влияет множество факторов, но некоторые из этих муниципалитетов могут не сохранить этот статус навсегда.

В Бургведеле и Вердене процветающие предприятия и грамотное финансовое управление существенно влияют на их благоприятное финансовое положение. Верден дополнительно получает выгоду от ежегодно пересматриваемого и обновляемого плана действий по ответственному бюджетному балансу. Однако ни один из городов не сможет полностью избежать долгов в долгосрочной перспективе.

Оба города рассматривают инвестиции в такие области, как образование и противопожарная защита, которые требуют заимствования средств для финансирования. Как сообщил мэр Ульрике Юнгеманн, община Шeesel в районе Ротенбург также нуждается в получении кредитов для своих запланированных инвестиций. Ранее муниципалитет полагался на продажу коллективных коммунальных услуг для своего финансового обеспечения.

Несмотря на их текущий статус свободных от долгов, другие муниципалитеты, такие как Шeesel, также могут нуждаться в получении кредитов для предстоящих инвестиций. Различные экономические секторы, такие как образование и противопожарная защита, часто требуют финансовой поддержки посредством заимствований.

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