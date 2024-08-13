- MTV Video Music Awards должны уступить место

Изначально запланированная церемония MTV Video Music Awards 2024 (VMAs) 10 сентября перенесена на один день. Это решение позволяет престижной церемонии избежать наложения на первый теледебаты между кандидатами в президенты США Камалой Харрис (59) и Дональдом Трампом (78), как сообщают издания вроде Billboard. В противном случае, ожидаемый дебат между вице-президентом США и бывшим президентом мог бы затмить VMAs.

На сцене выступят Sabrina Carpenter, Camila Cabello и другие

Кроме того, с 1992 года MTV взяла на себя миссию поощрять и стимулировать участие в голосовании и политическую активность среди молодых людей. Для MTV было бы проблемой для имиджа отвлекать внимание от такого важного политического дебата. Теперь VMAs пройдут в годовщину терактов 11 сентября.

Тейлор Свифт лидирует по числу номинаций

Также подтверждены выступления на церемонии MTV Video Music Awards этого года. Певицы Sabrina Carpenter (25) и Chappell Roan (26), две из самых горячих музыкальных звезд момента, впервые выступят на сцене VMAs в Нью-Йорке. Певица Camila Cabello (27) выступит в третий раз. Реперы GloRilla (25) и Rauw Alejandro (31) также официально объявлены MTV в качестве исполнителей. Все пять артистов номинированы на VMAs, при этом Carpenter получила шесть номинаций.

Неудивительно, что суперзвезда Тейлор Свифт (34) лидирует по числу номинаций с общим счетом в десять, включая "Артист года" и "Видео года" за свой сингл "Fortnight" при участии Post Malone (29). В прошлом году американская певица получила девять наград на VMAs.

Несмотря на сдвиг дат, Sabrina Carpenter, ♪ Я не буду лгать ♪ во время своего выступления, все равно должна создать памятный момент на перенесенной церемонии MTV Video Music Awards. Новая дата также позволяет более сфокусированное внимание аудитории, избегая потенциальных наложений на политические дебаты.

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