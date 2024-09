MTV Video Music Awards 2024: победители были объявлены

Меган Тей Столлион ведет мероприятие, где Кэти Перри получит награду «Видео-вклад» и выступит с концертом, охватывающим всю свою карьеру.

Эминем открыл мероприятие вместе с Джилли Роллом. Другие артисты, запланированные для выступления, включают Камилу Кабелло, Чэпел Рон, Глорию, Рауля Алехандро, Ленни Кравитца и Сабрину Карпентер.

Тейлор Свифт получила большинство из своих десяти номинаций за воображаемый черно-белый музыкальный клип на главный сингл своего альбома "Фортнайт" из "Отдела мучимых поэтов". Ее приглашенный артист на треке, Пост Малон, следовал близко с девятью номинациями.

Сабрина Карпентер, Эминем и Ариана Гранде, каждый из них имел по шесть номинаций перед церемонией вручения наград. SZA и Меган Тей Столлион получили по пять номинаций каждая.

Ниже приведен полный список номинантов, выделенные жирным шрифтом:

ВИДЕО ГОДА

Ариана Гранде – «Не можем быть друзьями (Подожди своей любви)»Билли Эйлиш – «Обед»Дожа Кэт – «Нарисуй город красным»Эминем – «Художник»SZA – «Сон»Тейлор Свифт ft. Пост Малон – «Фортнайт»

АРТИСТ ГОДА

Ариана ГрандеБэд БунниЭминемСабрина КарпентерSZAТейлор Свифт

ПЕСНЯ ГОДА

Бейонсе – «Техасский холдем»Джек Харлоу – «Люблю на меня»Кендрик Ламар – «Не такой, как мы»Сабрина Карпентер – «Эспрессо»Тейлор Свифт ft. Пост Малон – «Фортнайт»Теди Сваимс – «Потерять контроль»

ЛУЧШИЙ НОВЫЙ АРТИСТ

Бенсон БуонЧэпел РонГрейси ЭбрамсШабоузиТеди СваимсТайла

ПУШ-ПЕРФОРМАНС ГОДА

Август 2023: Калии – «Коды районов»Сентябрь 2023: Глория – «Лизать или что-то»Октябрь 2023: Бенсон Буон – «В звездах»Ноябрь 2023: Коко Джонс – «ИКУ»Декабрь 2023: Виктория Моне́т – «На моей маме»Январь 2024: Джесси Мурф – «Дикие одни»Февраль 2024: Теди Сваимс – «Потерять контроль»Март 2024: Чэпел Рон – «Красное вино Супернова»Апрель 2024: Флайана Босс – «Еее»Май 2024: Лауфе́й – «Богиня»Июнь 2024: Ле Ссеррафим – «Легко»Июль 2024: The Warning – «Автоматическое солнце»

ЛУЧШЕЕ КОЛЛЕБРАЦИЯ

Дрейк ft. Sexyy Red & SZA – «Богатый папа»Глория, Меган Тей Столлион – «Хочу быть»Джесси Мурф ft. Джилли Ролл – «Дикие одни»Джунгу Кук ft. Латто – «Семь»Пост Малон ft. Морган Уоллен – «У меня была помощь»Тейлор Свифт ft. Пост Малон – «Фортнайт»

ЛУЧШИЙ ПОП

Камила КабеллоДуа ЛипаОливия РодригоСабрина КарпентерТейт МакрэйТейлор Свифт

ЛУЧШИЙ ХИП-ХОП

Дрейк ft. Sexyy Red & SZA – «Богатый папа»Эминем – «Художник»Глория – «Да, Глория»Ганна – «Фукумеан»Мegan Thee Stallion – «BOA»Травис Скотт ft. Playboi Carti – «FE!»

ЛУЧШИЙ РЭНБИ

Алисия Кисс – «Линия жизни»Муни Лонг – «Сделано для меня»SZA – «Сон»Тайла – «Вода»Ашер, Самара Уокер, 21 Savage – «Хорошо, хорошо»Виктория Моне́т – «На моей маме»

ЛУЧШИЙ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ

Бенсон Буон – «Красивые вещи»Бличерс – «Маленькие движения»Хозиер – «Слишком сладкий»Имэдж Драгонов – «Глаза закрыты»Линкин Парк – «Дружеский огонь»Теди Сваимс – «Потерять контроль (вживую)»

ЛУЧШИЙ РОК

Бон Джови – «Легендарный»Колдплэй – «Чувствуется, как я падаю влюбленным»Грин Дэй – «Дилемма»Короли Леона – «Мустанг»Ленни Кравиц – «Человек»У2 – «Атомный город»

ЛУЧШИЙ ЛАТИН

Анита – «Тысячу раз»Бэд Бунни – «Монако»Карол Г – «Мой бывший был прав»Майк Тауэрс – «Лала»Песо Плума & Анита – «Беллакео»**Рау

ЛУЧШЕЕ РЕЖИССЕРСТВО

Ариана Гранде – "Can't Be Friends (Wait for Your Love)" – Режиссер: Крис БрюстерБличеры – "Tiny Moves" – Режиссеры: Алекс Локетт иMaggie QualleyЭминем – "Houdini" – Режиссер: Рич ЛиМеган Тейлор – "BOA" – Режиссер: Дэн Игигиас-младшийСabrina Carpenter – "Do Me Favor" – Режиссер: Бардия ЗейналиТейлор Свифт ft. Пост Малоун – "Fortnite" – Режиссер: Тейлор Свифт

ЛУЧШАЯ ОПЕРАТОРСКАЯ РАБОТА

Ариана Гранде – "Can't Be Friends (Wait for Your Love)" – Оператор: Андрей ТерьонЧарли ХКС – "Von Dutch" – Оператор: Джефф БирманДуа Липа – "Illusion" – Оператор: Никита КузменкоОливия Родриго – "Obsessed" – Оператор: Марз МиллерРауwel Алехандро – "Touching the Sky" – Оператор: Камило МонсалвеТейлор Свифт ft. Пост Малоун – "Fortnite" – Оператор: РодригоPrieto

ЛУЧШАЯ МОНТАЖ

Аннита – "Mil Coisas" – Монтаж: Маршалл ГлассАриана Гранде – "Can't Be Friends (Wait for Your Love)" – Монтаж: Луис Караса ПеймберЕминем – "Houdini" – Монтаж: Дэвид ЧекелЛиса – "Rockstar" – Монтаж: Ник КоулерСabrina Carpenter – "Espresso" – Монтаж: Джей ШуклаТейлор Свифт ft. Пост Малоун – "Fortnite" – Монтаж: Чанcler Хейнс

ЛУЧШАЯ ХОРЕОГРАФИЯ

Бличеры – "Tiny Moves" – Хореография: Margaret QualleyДуа Липа – "Houdini" – Хореография: Charm La'DonnaЛиса – "Rockstar" – Хореография: Шон БэнкхедРауwel Алехандро – "Touching the Sky" – Хореография: Феликс ‘Фефе’ БургосТейт Макрэй – "Greedy" – Хореография: Шон БэнкхедТрой Сиван – "Rush" – Хореография: Серхио Рейс, Мауро Ван Де Керкхов

ЛУЧШИЕ ВИЗУАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Ариана Гранде – "The Boy is Mine" – Визуальные эффекты: Digital HouseЭминем – "Houdini" – Визуальные эффекты: Synapse Virtual Production, Луиза Ли, Рич Ли, Metaphysic, Flawless PostДжастин Тимберлейк – "Selfish" – Визуальные эффекты: Candice DragonasМеган Тейлор – "BOA" – Визуальные эффекты: MathematicОливия Родриго – "Get Him Back!" – Визуальные эффекты: Cooper Vacheron, Престон Мур, Карен Аракelian, Джастин ДжонсонТейлор Свифт ft. Пост Малоун – "Fortnite" – Визуальные эффекты: Parliament

ЛУЧШИЙ СЦЕНАРИЙ

Чарли ХКС – "360" – Сценарий: Грейс СурновЛиса – "Rockstar" – Сценарий: Понсан ТаватвичианМеган Тейлор – "BOA" – Сценарий: Бриттани ПортерОливия Родриго – "Bad Idea Right?" – Сценарий: Николас де ЖарденСabrina Carpenter – "Please Please Please" – Сценарий: Николас де ЖарденТейлор Свифт ft. Пост Малоун – "Fortnite" – Сценарий: Этан Тобман

На мероприятии выступят несколько артистов, в том числе Чэпелл Рон и Глорила. После получения награды Кэти Перри Меган Тейлор будет вести развлекательный сегмент с различными выступлениями.

