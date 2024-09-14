Можно ли завещать имущество любимому питомцу?

В июне 2019 года знаменитый дизайнер Карл Лагерфельд скончался. Значительная часть его состояния, накопленного во время руководства домом моды Chanel, была завещана его кошке Чупете.

В интервью CNN в 2013 году Лагерфельд признался, что "никогда не думал, что полюблю кошку так, как люблю Чупете. Нет еще брака между людьми и животными, но..."

Такие завещания не так редки, как может показаться. Юристы по наследственным делам сообщают об увеличении числа людей, планирующих финансово обеспечить своих питомцев после своей смерти. Некоторые из этих завещаний очень щедры.

С 2008 года 29 штатов приняли законы о доверительном управлении для животных, и теперь каждый штат, а также Вашингтон, округ Колумбия, имеют определенные руководства по этому вопросу, согласно Американскому обществу предотвращения жестокости к животным.

Однако это сложный финансовый вопрос. Завещания на питомцев оспаривались в суде с некоторым успехом отвергнутыми наследниками. Поскольку животные считаются имуществом во всех штатах США, прямой перевод денег им невозможен. Однако есть способы обойти это, которые все больше владельцев животных обнаруживают.

Домашнее животное дома

Животное не может унаследовать дом. Но если человек назначает опекуна для своего питомца, он может оставить деньги и имущество этому человеку с условием, что они будут использоваться для ухода за животным, даже в доме умершего. Однако нет гарантии, что опекун выполнит эти пожелания, и во многих случаях они не обязаны это делать по закону.

Если человек больше любит своих питомцев, чем свою семью, юристы предупреждают, что причины отстранения от наследства должны быть четко указаны в завещании. Если человек отстраняет своих детей или внуков из-за гнева или разочарования, он должен задокументировать эти инциденты, чтобы поддержать свои желания в суде.

В 2008 году суд по наследственным делам в Нью-Йорке сократил завещанные $12 миллионов для мальтийской собаки Троубл миллионеру Леоне Хелмсли до $2 миллионов. Суд также выделил $6 миллионов двум внукам, которых она отстранила "по причинам, известным им".

Ранее в этом году в Азии вызвал интерес случай, когда одна пожилая женщина из Шанхая объявила, что оставляет свое состояние в $2,8 миллиона своим кошкам и собакам, так как ее дети никогда не навещали ее.

Установление доверительного управления

Если человек хочет установить юридически обязательное доверительное управление для ухода за своим питомцем с гарантированными средствами, ему обычно нужно установить доверительное управление. Актриса и вдова создателя "Звездного пути" Моджо Барретт-Родденбери сделала это перед своей смертью в 2009 году. Она установила доверительное управление на $4 миллиона для своих собак и выделила дополнительный миллион долларов сотруднику для ухода за ними.

Адвокат из Флориды Пегги Хойт, автор книги "Все мои дети носят меховые шубы", советует своим клиентам оставлять подробные инструкции для опекунов своих питомцев. Они должны иметь доступ к дому, инструкции по уходу и кормлению питомца, имя и контактную информацию ветеринара и письменные инструкции по долгосрочному или постоянному уходу за питомцем.

Если питомец переживает своего опекуна, законы штатов различаются по вопросу, кто ответственен за животное (АСПКА предлагает руководство по состоянию на каждый штат.). Вдова писателя научной фантастики Артура Херцога III Лесли Энн Мандель сделала подробные распоряжения для своего кота, собаки и более чем двух десятков волнистых попугаев в своем завещании. Она оставила трастовому управляющему $100 000 и доступ к дополнительным средствам, но птицы должны были жить в вольере дома Мандель в Вэйнскотте, Гамберс, после ее смерти (в 2015 году). Ее основное требование: "никаких клеток".

Когда что-то идет не так

Существует множество потенциальных проблем.

Юристы по наследственным делам рекомендуют устанавливать отдельного доверительного управляющего для доверительного управления, который не является также опекуном питомца. Вероятность того, что желания питомца будут выполнены, выше, если несколько человек управляют условиями доверительного управления. Даже хорошо intenzментированный опекун может быть соблазнен перенаправить средства на свои собственные нужды, если столкнется с финансовыми трудностями.

Проще всего оставить сумму денег организации, занимающейся защитой животных. Некоторые из них, такие как Объединенные гуманные общества, управляют приютами по всему Нью-Джерси, которые будут заботиться о кошках и собаках после смерти их владельцев.

"Мы требуем минимального взноса в размере $10 000 для будущего ухода за животным", - сказал директор по развитию Даниэль Мания. "Однако мы не хотим, чтобы они провели остаток своей жизни в приюте. Мы пытаемся найти им новый 'дом на всю жизнь'".

Увеличение завещаний на питомцев привело к тому, что некоторые юристы по наследственным делам стали предлагать более полные услуги по финансовому планированию для владельцев животных. Бизнесы, признавая эту тенденцию, начали предлагать услуги, связанные с питомцами, такие как кладбища для животных и роскошные услуги по уходу за питомцами.

При смерти владельца питомца важно выбрать опекуна, который будет следовать инструкциям по уходу за питомцем, так как он не обязан это делать по закону. Это может быть потенциальной возможностью для лиц или организаций, предлагающих услуги по уходу за питомцами, которые готовы следовать таким инструкциям.

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