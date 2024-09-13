Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостиПроизводство автомобилей

Можно ли спасти или восстановить парковку в Германии?

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 3 минут
Фердинанд Дуденхёфер основывает CAR-Center Automotive Research в Бochum. Известный как отличный...
Фердинанд Дуденхёфер основывает CAR-Center Automotive Research в Бochum. Известный как отличный экономист, он признан одним из ведущих экспертов в автопромышленности. Перед уходом на пенсию он преподавал в Университете Duisburgh-Essen.

Можно ли спасти или восстановить парковку в Германии?

Теперь очевидно: Германия и ее ведущая отрасль, автомобилестроение, нуждаются в перезапуске. Volkswagen расторг 30-летнее трудовое соглашение. В связи с операционными причинами предвидятся закрытия и увольнения. Бизнес немецких автопроизводителей в Китае ухудшается, и существенная финансовая помощь из Китая немецким штаб-квартирам больше не поступает. Bosch и ZF сокращают рабочие места в больших масштабах. Continental, кажется, медленно угасает. Эта тенденция распространяется и на производителей машин и оборудования. Что не так? Как Германия восстановит свою промышленность из этого положения?

Факт 1: Расходы растут в Германии. Самые высокие в мире цены на энергию, хрупкая инфраструктура, которая увеличивает логистические расходы, высокие зарплаты и высокие налоги на бизнес, застревание в избыточных нормативных требованиях, которые еще больше увеличивают административные расходы, и политические обещания, которые ведут к дорогостоящим неудачным инвестициям. Электромобильность служит печальным примером, но не единственным.

Факт 2: Спрос слабый. Tesla и китайцы захватили эмоциональную привлекательность и превосходство немецких автомобилей. Мы потеряли наше преимущество и боремся за продажу по премиальным ценам, когда уже не уникальны.

Чтобы выбраться из этого опасного положения, нам нужна большая сила в продуктах и ​​управление расходами.

Давайте рассмотрим расходы: Значительная часть нашей недостаточной конкурентоспособности в расходах связана с активистской политикой. Да, зарплаты высокие. Но не зарплаты убивают нас, а хаотичная энергетическая политика, испорченная логистическая инфраструктура, налоговая система, которая душит компании, защита данных, которая мешает использованию самого важного ресурса для цифровых инноваций, нормативы из Брюсселя и Берлина. Все это можно было бы изменить, но нет веры, что мы можем этого добиться в нашей системе.

Ответственность немецкой автомобильной промышленности не в том, чтобы спасать местоположение Германии

Над всем этим нависает Нижняя Саксония со своим устаревшим законом о ВВ и предпочтительными акциями ВВ. Правительство земли в сотрудничестве с могущественной IG Metall держит компанию под каким-то защитным куполом, который не позволяет сделать необходимые ajustments. Если заводы закрываются, минимизируйте влияние в Нижней Саксонии. С этими укоренившимися структурами устойчивые меры по сокращению расходов никогда не реализуются на ВВ, и компания никогда не стабилизируется навсегда.

Теперь давайте посмотрим на ценность и привлекательность наших автомобилей: Немецкая автомобильная промышленность имеет "естественное конкурентное преимущество" во внутреннем сгорании и характеристиках вождения наших автомобилей. Это естественное конкурентное преимущество не появилось в одночасье, а возникло в результате упорной инженерной работы в течение 50 лет. Но автомобили завтрашнего дня электрические. Естественные конкурентные преимущества литий-ионных батарей находятся в Азии. Кроме того, автомобиль завтрашнего дня - это не только электрический. Софт и мощные компьютеры служат украшением автомобиля завтрашнего дня. Умный кокпит с функциями развлечений и автономного вождения - это функции, которые привлекают клиентов в Китае. Huawei, Tencent, Baidu, Nvidia или Google формируют автомобиль завтрашнего дня.

В Германии нет таких технологических гигантов. Почему? Потому что мы shortsighted. Потому что промышленная политика приоритезирует заголовки и политический маркетинг над настоящим прогрессом. Сегодня батареи, завтра водород, потом вакцины от коронавируса, потом терминалы LNG, потом клонированные фабрики чипов из США в Магдебурге, проверки на зеленый сталь, стимулы для электромобилей, которые внезапно отменяются, или внезапная лихорадка тепловых насосов: нам не хватает последовательности.

Стратегия должна быть больше, чем умные цитаты от красноречивого министра экономики. Стратегия означает думать в долгосрочной перспективе: Если батареи, то на 30 лет! Если электромобили, то без потери интереса через три года! Формула проста: выберите темы и придерживайтесь их. Китайцы, американцы и успешные футбольные команды делают это: Те, кто устанавливает свою собственную систему на длительный период, имеют преимущество. Те, кто меняет стратегии и тренеров, спотыкаются.

Математически долгосрочное мышление не сложно. Вызов заключается в повседневной политической практике. В результате промышленность, возможно, не будет иметь другого выбора, кроме как еще больше расширяться по всему миру и напрямую участвовать в инновациях в Азии, где инновации процветают, а расходы не растут. Ответственность автомобильной промышленности не в том, чтобы сохранять местоположение Германии. Ответственность автопроизводителей и поставщиков - строить устойчивый бизнес.

В ответ на растущие расходы в Германии производство автомобилей должно учитывать стратегические места и производственные мощности за пределами страны, чтобы снизить операционные расходы. Чтобы сохранить конкурентоспособность на мировом рынке, немецкие автопроизводители должны инвестировать в исследования и разработки в области технологии электромобилей, сотрудничая с технологическими гигантами из регионов, где инновации и более низкие затраты являются преобладающими.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Первый раз в истории Volkswagen рассматривает возможность закрытия завода в Германии.
Экономика

ФДП высказалась против предложенной Volkswagen субсидии на электромобили.

ФДП высказалась против предложенной Volkswagen субсидии на электромобили. Европейский лидер автопрома в настоящее время столкнулся с серьезной проблемой. Руководитель региона Нижняя Саксония, где базируется компания, предлагает предоставить правительственное финансирование для электромобилей в качестве возможного решения. Однако лидер фракции FDP в парламенте, Кристиан Дюрр, называет эту идею "бредом" и

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Службам спасения требуется около 200 000 литров воды, чтобы потушить пожар в грузовике Tesla.
Экономика

Службам спасения требуется около 200 000 литров воды, чтобы потушить пожар в грузовике Tesla.

Службам спасения требуется около 200 000 литров воды, чтобы потушить пожар в грузовике Tesla. Вот альтернативный взгляд на ситуацию: Вместо того чтобы просто производить электромобили, Tesla также обратила свой взор на электрический полуприцеп. Несколько таких уже курсируют по дорогам, но 19 августа один из них попал в аварию в Калифорнии.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Основная новостная компания Fox News, наряду с другими консервативными СМИ, игнорирует союз бывшего президента Трампа с экстремистской теоретиком заговора Ларой Лумер.
Экономика

Основная новостная компания Fox News, наряду с другими консервативными СМИ, игнорирует союз бывшего президента Трампа с экстремистской теоретиком заговора Ларой Лумер.

Основные консервативные СМИ игнорируют связи Дональда Трампа с радикальным theorists of conspiracy theory Laura Loomer, таким образом защищая свою аудиторию от шума, несмотря на критику видных фигур Республиканской партии.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно

Последние

Малыш-гребенщик по имени Му Денг захватывает крупную онлайн-аудиторию и привлекает значительное...
Стоит посетить!

Минимальный бегемот по имени Му Дэн, живущий в Таиланде, недавно получил известность в Интернете.

Двухмесячный пигмей火曜hippo Moo Deng благодаря своему розовому оттенку кожи и очаровательному нраву завоевала популярность в онлайне и собирает большие аудитории в тайском зоопарке, где живет.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Захватывающая сцена: древний монастырь Сумела на восточной Турции греется на высоте 1000 футов над...
Стоит посетить!

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы С момента своего основания в 4-м веке н.э. ранними христианами на черноморском побережье, святыня пережила трансформацию Римской империи в византийскую эпоху, подъем османов, борьбу Турции за независимость после Первой мировой войны, десятилетия вандализма и запустения и удивительное возрождение в наше время. Более захватывающее

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Вопрос вызывает: были ли победы Пепа Гвардиолы в чемпионате полностью легитимны? Возникает скепсис,...
Спорт

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити"

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити" "Манчестер Сити сталкивается с обвинениями в финансовых злоупотреблениях" - так можно неформально выразиться, поскольку Манчестер Сити готовится встретиться с обвинениями в многочисленных нарушениях финансовых правил. Грозят строгие санкции. Главный вопрос: Незаконно ли команда неоднократно добивалась побед? Пеп

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно