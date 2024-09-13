Можно ли спасти или восстановить парковку в Германии?

Теперь очевидно: Германия и ее ведущая отрасль, автомобилестроение, нуждаются в перезапуске. Volkswagen расторг 30-летнее трудовое соглашение. В связи с операционными причинами предвидятся закрытия и увольнения. Бизнес немецких автопроизводителей в Китае ухудшается, и существенная финансовая помощь из Китая немецким штаб-квартирам больше не поступает. Bosch и ZF сокращают рабочие места в больших масштабах. Continental, кажется, медленно угасает. Эта тенденция распространяется и на производителей машин и оборудования. Что не так? Как Германия восстановит свою промышленность из этого положения?

Факт 1: Расходы растут в Германии. Самые высокие в мире цены на энергию, хрупкая инфраструктура, которая увеличивает логистические расходы, высокие зарплаты и высокие налоги на бизнес, застревание в избыточных нормативных требованиях, которые еще больше увеличивают административные расходы, и политические обещания, которые ведут к дорогостоящим неудачным инвестициям. Электромобильность служит печальным примером, но не единственным.

Факт 2: Спрос слабый. Tesla и китайцы захватили эмоциональную привлекательность и превосходство немецких автомобилей. Мы потеряли наше преимущество и боремся за продажу по премиальным ценам, когда уже не уникальны.

Чтобы выбраться из этого опасного положения, нам нужна большая сила в продуктах и ​​управление расходами.

Давайте рассмотрим расходы: Значительная часть нашей недостаточной конкурентоспособности в расходах связана с активистской политикой. Да, зарплаты высокие. Но не зарплаты убивают нас, а хаотичная энергетическая политика, испорченная логистическая инфраструктура, налоговая система, которая душит компании, защита данных, которая мешает использованию самого важного ресурса для цифровых инноваций, нормативы из Брюсселя и Берлина. Все это можно было бы изменить, но нет веры, что мы можем этого добиться в нашей системе.

Ответственность немецкой автомобильной промышленности не в том, чтобы спасать местоположение Германии

Над всем этим нависает Нижняя Саксония со своим устаревшим законом о ВВ и предпочтительными акциями ВВ. Правительство земли в сотрудничестве с могущественной IG Metall держит компанию под каким-то защитным куполом, который не позволяет сделать необходимые ajustments. Если заводы закрываются, минимизируйте влияние в Нижней Саксонии. С этими укоренившимися структурами устойчивые меры по сокращению расходов никогда не реализуются на ВВ, и компания никогда не стабилизируется навсегда.

Теперь давайте посмотрим на ценность и привлекательность наших автомобилей: Немецкая автомобильная промышленность имеет "естественное конкурентное преимущество" во внутреннем сгорании и характеристиках вождения наших автомобилей. Это естественное конкурентное преимущество не появилось в одночасье, а возникло в результате упорной инженерной работы в течение 50 лет. Но автомобили завтрашнего дня электрические. Естественные конкурентные преимущества литий-ионных батарей находятся в Азии. Кроме того, автомобиль завтрашнего дня - это не только электрический. Софт и мощные компьютеры служат украшением автомобиля завтрашнего дня. Умный кокпит с функциями развлечений и автономного вождения - это функции, которые привлекают клиентов в Китае. Huawei, Tencent, Baidu, Nvidia или Google формируют автомобиль завтрашнего дня.

В Германии нет таких технологических гигантов. Почему? Потому что мы shortsighted. Потому что промышленная политика приоритезирует заголовки и политический маркетинг над настоящим прогрессом. Сегодня батареи, завтра водород, потом вакцины от коронавируса, потом терминалы LNG, потом клонированные фабрики чипов из США в Магдебурге, проверки на зеленый сталь, стимулы для электромобилей, которые внезапно отменяются, или внезапная лихорадка тепловых насосов: нам не хватает последовательности.

Стратегия должна быть больше, чем умные цитаты от красноречивого министра экономики. Стратегия означает думать в долгосрочной перспективе: Если батареи, то на 30 лет! Если электромобили, то без потери интереса через три года! Формула проста: выберите темы и придерживайтесь их. Китайцы, американцы и успешные футбольные команды делают это: Те, кто устанавливает свою собственную систему на длительный период, имеют преимущество. Те, кто меняет стратегии и тренеров, спотыкаются.

Математически долгосрочное мышление не сложно. Вызов заключается в повседневной политической практике. В результате промышленность, возможно, не будет иметь другого выбора, кроме как еще больше расширяться по всему миру и напрямую участвовать в инновациях в Азии, где инновации процветают, а расходы не растут. Ответственность автомобильной промышленности не в том, чтобы сохранять местоположение Германии. Ответственность автопроизводителей и поставщиков - строить устойчивый бизнес.

В ответ на растущие расходы в Германии производство автомобилей должно учитывать стратегические места и производственные мощности за пределами страны, чтобы снизить операционные расходы. Чтобы сохранить конкурентоспособность на мировом рынке, немецкие автопроизводители должны инвестировать в исследования и разработки в области технологии электромобилей, сотрудничая с технологическими гигантами из регионов, где инновации и более низкие затраты являются преобладающими.

Читайте также: