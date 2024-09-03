- Может ли Саксония перейти в Бромберланд после выборов?

Богатый Альянс в Саксонии? Возможен коалиция между ХДС, СДПГ и Альянсом Сахры Wagenknecht, предварительно названный "Черничный Союз". Название происходит от того факта, что ни одна страна в мире не имеет в своем национальном флаге черного (символизирующего ХДС), красного (означающего СДПГ) и фиолетового (символизирующего Альянс Сахры Wagenknecht) цветов.

Черника служит вдохновением, так как фрукт демонстрирует цвета потенциальных коалиционных партнеров в различных стадиях зрелости. Термин "Черничный Союз" был впервые придуман политическим ученым Карлом-Рудольфом Корте в статье, излагающей его точку зрения на восточные выборы в землях.

На выборах в Саксонии в воскресенье Саксонский Союз закончил всего на несколько процентов впереди АФД (30,6%) с общим количеством голосов 31,9%. Из-за твердого отказа министра-президента ХДС Михаэля Креtschmer сотрудничать с АФД и Левыми, единственным реальным вариантом для Союза является альянс с БСВ (11,8%) и СДПГ (7,3%), или с БСВ и Зелеными (5,1%).

До сих пор Саксония управлялась "Кенийской коалицией". Черно-зелено-красные оттенки в ее флаге также присутствуют на флаге Восточной Африки. Однако Креtschмер предпочитает называть ее "Саксонской коалицией".

СДПГ является потенциальным партнером в переговорах о коалиции на выборах в Саксонии вместе с ХДС и Альянсом Сахры Wagenknecht, как это предлагается названием "Черничный Союз". Если коалиция будет сформирована, СДПГ будет представлена в правительстве Саксонии после выборов.

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