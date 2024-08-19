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Может ли Гюндоган в ближайшем будущем стать Роналду?

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута
Кажется, будущее Гундочана за пределами Барселоны.
Кажется, будущее Гундочана за пределами Барселоны.

Может ли Гюндоган в ближайшем будущем стать Роналду?

После ухода Илкая Гюндогана из национальной сборной Германии возникли спекуляции о его будущем в футбольном клубе «Барселона». Согласно сообщениям Sky, руководство «Барселоны» посоветовало полузащитнику искать новый клуб в течение этого трансферного окна.

Как сообщает «AS», новый тренер Ханс-Дитер Флик, который работал с Гюндоганом в национальной сборной Германии, не считает его основным игроком. Флик якобы сообщил спортивному директору клуба Деко, что Гюндоган не вписывается в его тактическую схему.

Гюндоган пропустил матч «Барселоны» против «Валенсии» в прошлую субботу из-за пореза, полученного во время товарищеского матча против «Монако», который закончился поражением 0:3. Позже Флик заявил, что считает, что Гюндоган останется в клубе, и высоко оценил 33-летнего игрока.

Возможные переходы в Саудовскую Аравию или «Манчестер Сити»

«Барселона» якобы пытается выручить деньги от продажи Гюндогана из-за своих финансовых трудностей и необходимости подписания новых игроков. Испанский футбольный гигант также борется с неверной регистрацией Дани Ольмо, которого они приобрели у «РБ Лейпциг» за €55 миллионов, и предстоящим подписанием Нико Уильямса из «Атлетико Бильбао». Арабский портал «365scores» якобы сообщил, что «Барселона» предложила Гюндогана клубу «Аль-Наср», где играет Криштиану Роналду.

Агент и дядя Гюндогана Илхан объявил 8 августа, что несмотря на интерес нескольких клубов, Гюндоган намерен продолжить свою карьеру в «Барселоне». Его контракт с каталонским гигантом истекает летом 2026 года, после того как он перешел в клуб на свободном трансфере из «Манчестер Сити» в 2023 году.

По словам Sky, существует возможность того, что Гюндоган вернется в «Манчестер Сити». Сообщается, что клуб рассматривает возможность вернуть игрока. Гюндоган провел успешные семь лет в «Сити», помогая команде выиграть пять английских чемпионских титулов и один титул Лиги чемпионов под руководством Пепа Гвардиолы.

Несмотря на его решимость остаться в «Барселоне», будущее Гюндогана в клубе кажется неопределенным из-за финансовых трудностей и тактических соображений. Если «Манчестер Сити» проявит интерес, Гюндоган может рассмотреть возможность вернуться в Премьер-Лигу и снова присоединиться к команде, где он провел успешные семь лет, играя под руководством Пепа Гвардиолы.

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