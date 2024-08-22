Может ли гольф быть модным?

Аналогия проводится основателем Whim Golf, люксовой марки одежды и дизайн-студии, который призывает людей, не интересующихся игрой, попробовать гольф.

"Люди не пробуют гольф так же, как не пробуют брокколи, потому что не думают, что им понравится", - сказал сооснователь Коллин Хейберг CNN.

"Как заставить людей попробовать то, что они считают, что не любят?"

"Немного по-другому"

Решение этой задачи было основной целью Whim с момента основания компании Коллином Хейбергом и деловым партнером Уиллом Геселом в июле 2019 года. Начав как бутиковая модная марка, компания запустилась с поп-ап магазина в Чикаго. Потенциальные клиенты могли просмотреть широкий ассортимент "классической американской спортивной одежды", включая рубашки с пуговицами, поло, шорты и многое другое.

Ни один из предметов одежды на вешалках не выглядел бы чужеродным на поле для гольфа, но цель не была в том, чтобы изобрести велосипед. Вместо этого Whim нацеливался на широкую аудиторию: "Люди, которые любят X, Y, Z - и гольф".

"Есть много людей, для которых гольф - это вся их личность, но для многих, кто интересуется нашей маркой, у них есть весь другой набор интересов", - объяснил Хейберг.

"Есть много людей, которые покупают нашу одежду и никогда не сыграют в гольф, но им просто нравится, как мы это делаем. Много из одежды, которую мы создаем, довольно доступна - мы не делаем самые экстравагантные поло Рика Оуэнса или что-то в этом роде. Мы делаем хорошую, чистую одежду - просто немного по-другому".

То, насколько по-разному может быть Whim, работая в спортивном стиле, который даже самый преданный гольфист, скорее всего, признает, имеет репутацию жесткой монотонности, - это вызов, с которым борются основатели компании.

Исключения существуют и, кажется, появляются с все большей частотой: rapper Macklemore запустил линию одежды Bogey Boys в 2021 году, чтобы cater к игрокам, которые "хотят выделиться", и австралиец Джейсон Дэй сделал заявление на этом году Мастерс, в апреле, выходя на поле Августы Национал в броском безрукавном свитере, разработанном брендом Malbon Golf.

Тем не менее, Хейберг не заинтересован в модных выборах ведущих игроков в гольф. Он использует другую аналогию, сравнивая моду вне гольфа. "Если вы смотрите на лучший стиль, вы не будете просто смотреть на кинозвезд - Райана Гослинга, этих людей - они просто не имеют этого", - сказал он.

Факт того, что Дэй был впоследствии попрошен снять свою яркую куртку официальными лицами Мастерс, является доказательством убеждения Хейберга в том, что многое в гольфе по-прежнему работает согласно строгому дресс-коду.

"Я думаю, что трудно добиться реальных рыночных изменений, потому что остальной рынок считает, что с тем, что они делают, все в порядке, и они не комфортны с изменениями", - отразил он.

"Мы всегда пытались быть очень конструктивными и не говорить людям, типа, 'Мы ненавидим вашу розовую полоску поло'. Мы говорим: 'Это круто, но эта одежда тоже работает'".

"Бесплатный гольф"

Тем не менее, что отличает Whim от других брендов, так это то, что находится под ногами в семи поп-ап магазинах, открытых за пять лет истории компании.

Каждый магазин оборудован полностью играбельными полями для гольфа из искусственной травы, которые бесплатны для прохожих в крупных городах, таких как Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Более 15 000 человек попробовали свои силы в гольфе на установках компании.

Whim также расширился до онлайн-магазина, произвел "бесчисленное количество" произведений искусства, продавал напрямую в стране-клубах и недавно объявил о сотрудничестве по созданию кроссовок со спортивным гигантом Reebok - "мечта сбылась" для Хейберга. Но одежда - это всего лишь "приманка", чтобы побудить людей, особенно городских жителей, взять клюшку и попытаться сделать первый удар.

"Каждый ребенок радостно подпрыгивает, когда наконец делает то, что он пытался сделать, и это работает. Вот почему мы это делаем - просто чтобы познакомить людей", - сказал Хейберг.

"Маленькая девочка садится на автобус и видит футбольное поле или баскетбольную площадку и видит людей, делающих это, и говорит своим родителям: 'Я хочу это сделать'. Если ты не видишь гольф, трудно знать, что ты хочешь это сделать.

Просто дай людям увидеть это, и чем больше ты видишь, тем больше можешь увидеть себя в этом".

Установки для гольфа, названные "Инициативой бесплатного гольфа", являются частью миссии бренда по "демократизации" спорта, который, по его словам, "был захвачен общественными заблуждениями о том, кто принадлежит к игре".

Конечная цель: превратить как можно больше гольфистов в возрасте от 18 до 34 лет, чтобы через десять лет их дети могли возглавить "молодежное движение" в спорте.

"Вы слышите все это о 'развитии игры' и все эти внутренние люди в гольфе, которые как бы говорят о том, что они пытаются сделать его более разнообразным и гостеприимным местом", - сказал Хейберг.

"И мы всегда просто говорили: 'Вы, ребята, ничего не делаете на самом деле. Вы должны сделать работу'. Мы не можем просто нанять какое-то разнообразие в бизнесе и сказать: 'Ладно, мы это сделали!' Вы должны действительно выйти и положить клюшки в руки людей.

Это единственная метрика - сколько людей прикасаются к клюшкам?".

Гольф часто воспринимается как эксклюзивный вид спорта, но Whim Golf стремится изменить это, сделав его более доступным через свою линию одежды и инициативу "Бесплатный гольф".

Инициатива "Бесплатный гольф" предусматривает установку полностью готовых к игре полей для гольфа в临时 магазинах Whim, поощряя жителей городов попробовать гольф и, возможно, влюбиться в этот вид спорта.

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