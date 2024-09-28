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Может ли это быть причиной для беспокойства, если заметить, что пунктуационные знаки выглядят как точки?

 and  Carmen Simpson
Время чтения 3 минут
Эти незначительные неудобства часто встречаются: крошечные черные точки в поле зрения.
Эти незначительные неудобства часто встречаются: крошечные черные точки в поле зрения.

Может ли это быть причиной для беспокойства, если заметить, что пунктуационные знаки выглядят как точки?

Наслаждаясь солнцем, возможно, читая книгу: это отличный способ расслабиться, но есть эти надоедливые маленькие черные точки, которые продолжают танцевать перед вашими глазами. Или длинные полосы, которые появляются всякий раз, когда вы двигаете глазами, и просто раздражают, когда пытаетесь читать.

Большинство людей знакомо с этой ситуацией, часто замечая их на ярком фоне, таком как белые стены или бумага. Эти внутриглазные образования, также известные как "мушки" (французское название "mouches volantes" - летящие мухи или комары), могут быть действительно раздражающими. Но что их вызывает? И опасны ли они?

Изменения в стекловидном теле со временем

Чтобы понять это, давайте ближе рассмотрим стекловидное тело - гелеобразное вещество, которое заполняет большую часть внутренней части нашего глаза. "Это гелеобразное вещество, которое заполняет пространство между хрусталиком и сетчаткой", - объясняет профессор Ганц Хёрауф, директор Университетской глазной клиники в Гёттингене. Стекловидное тело состоит в основном из воды, а оставшиеся 2% - это коллагеновые волокна и гиалоциты, определенный тип клетки.

С возрастом состав стекловидного тела меняется. Коллагеновые волокна могут утолщаться и сбиваться в комки, а гелеобразная часть становится более жидкой. "Тогда может случиться так, что эти крошечные структуры внутри стекловидного тела отбрасывают тени на сетчатку, которые мы воспринимаем как образования", - говорит Хёрауф.

К сожалению, с этим не много что можно сделать: "С возрастом, обычно около 40 лет, стекловидное тело уменьшается и меняет свою структуру", - говорит окулист Хёрауф. И для тех, кто страдает близорукостью, есть еще больше плохих новостей: они имеют более высокую вероятность развития внутриглазных образований.

Не каждое образование раздражает

Эти образования не обязательно должны быть раздражающими: "Если они висят прямо на сетчатке, так сказать, на внутренней обоине глаза, тогда тени, которые они отбрасывают, очень интенсивны. Если они дальше, они становятся более размытыми", - объясняет Маттиас Полльхаммер, специалист по офтальмологии и глава отдела офтальмохирургии профессиональной ассоциации окулистов.

Однако наш мозг имеет способность игнорировать эти образования у большинства людей благодаря эффекту адаптации. У некоторых людей этот эффект не происходит.

"Конечно, также есть психологический компонент", - говорит Хёрауф. "Один человек привыкает к внутриглазным образованиям, а другой почти впадает в депрессию из-за них". Это может быть особенно сложно для людей определенных профессий, таких как микроскописты или технические чертежники, которые проводят много времени, глядя на белую бумагу.

Профилактика невозможна

Нет способа предотвратить внутриглазные образования с помощью домашних средств или здоровых привычек питания: "Нет связи с какими-либо диетическими привычками, УФ-излучением или другими изменяемыми факторами", - говорит Полльхаммер.

Даже надежда на то, что нарушения просто исчезнут сами собой, тщетна. "Мouches Volantes" могут меняться, но они не могут раствориться.

Когда обращаться к врачу

Хотя least: В большинстве случаев можно предположить, что плавающие тела безвредны и не требуют вмешательства. Но если они появляются внезапно или часто, или сопровождаются вспышками света, рекомендуется посетить окулиста. "Тогда нужно обязательно уточнить или исключить другие причины", - говорит Полльхаммер. "Воспалительные процессы, например, могут высвобождать клетки и другие частицы в стекловидное тело и таким образом вызывать плавающие тела".

Другие серьезные заболевания также должны быть исключены, такие как отслоение сетчатки или диабетическая ретинопатия, заболевание глаз при диабете. Регулярные обследования глаз также рекомендуются с 40 лет для раннего выявления возрастных заболеваний.

Методы лечения при серьезных плавающих телах

Для большинства людей плавающие тела - это терпимое неудобство. "Но если плавающие тела выражены или значительно ухудшают качество жизни, тогда может быть показано хирургическое вмешательство", - говорит Хёрауф.

При так называемой витрэктомии стекловидное тело удаляется хирургическим путем и заменяется жидкостью. Это надежно устраняет внутриглазные образования, но сопряжено с рисками. Могут возникнуть инфекции, или даже редкое, но очень серьезное осложнение - отслоение сетчатки. В этом случае хирургическое вмешательство должно быть проведено очень быстро. В зависимости от степени отслоения может быть потеряна способность читать.

Другой проблемой при витрэктомии является то, что "после операции на стекловидном теле всегда развивается катаракта, хотя и в более позднем возрасте, но обязательно помутнение хрусталика", - говорит окулист Хёрауф. С определенного возраста хирурги vitreoretinal поэтому сочетают витрэктомию с операцией по удалению катаракты. Хрусталик заменяется искусственным хрусталиком.

Другой, newer option - vitreolysis с помощью лазера: коллагеновые волокна в стекловидном теле разрушаются. "Но он подходит только для определенных типов плавающих тел, если они не слишком близко к сетчатке", - говорит окулист Хёрауф. Он не обеспечивает полного облегчения симптомов, но может значительно уменьшить раздражающие линии и точки.

В общем, если другие возможности исключены, можно просто мириться с "летающими созданиями" и знать, что большинство людей во всем мире имеют свои собственные надоедливые проблемы, плавающие в поле зрения.

Обсуждение темы vitreous opacities, или "мушки перед глазами", подчёркивает важность понимания их причин и возможного вреда. Несмотря на распространённые заблуждения, изменения в стекловидном теле со временем, такие как утолщение коллагеновых волокон и жидкостное состояние, в основном обусловлены возрастом и не зависят от пищевых привычек или УФ-излучения. Кроме того, эти образования могут оставаться незамеченными нашим мозгом благодаря адаптационному эффекту, но в некоторых случаях они могут существенно повлиять на качество жизни, особенно у профессионалов, которые проводят много времени за работой на белых поверхностях.

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