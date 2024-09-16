Может быть, это Deutsche Bank вмешивается, чтобы спасти Кобу?

Согласно источникам, Deutsche Bank рассматривает способы усложнить потенциальное приобретение Unicredit банка Commerzbank. Bloomberg сообщает, ссылаясь на осведомленные источники, что Deutsche Bank изучает различные стратегии, чтобы противодействовать сделке, которая может создать грозного конкурента на их домашнем рынке. Ни Deutsche Bank, ни Commerzbank не стали комментировать новостную статью. В результате акции обоих банков немного колебались на фондовой бирже. Deutsche Bank уточнил, заявив: "Мы не занимаемся анализом конкурентов и остаемся привержены своей стратегии роста, нацеленной на возвращение акционерного капитала более 10% к 2025 году".

Генеральный директор Deutsche Bank Кристиан Зивинг и его команда якобы в течение последних нескольких дней изучали ситуацию, как сообщается в Bloomberg. Среди обсуждаемых вариантов - возможность приобретения части или всей оставшейся 12-процентной доли немецкого правительства в Commerzbank.

Немецкое правительство не так давно начало процесс продажи своей доли в Commerzbank, которую оно приобрело во время финансового кризиса. У Unicredit уже есть пакет акций на 4,5%, что увеличило его долю примерно до 9%. Unicredit проявляет интерес к дальнейшему расширению своей доли.

Между тем, генеральный директор Commerzbank Манфред Кноф отнесся к идее поглощения Unicredit с осторожностью. "Конечно, мы уверены в своем собственном плане", - сказал он в Берлине, имея в виду стратегию 2027 года, направленную на повышение прибыльности и роста. "Однако если кто-то другой представит promisng идеи, мы достаточно профессиональны, чтобы рассмотреть их", - сказал Кноф, добавив: "Мы будем рассматривать их ответственно, учитывая интересы наших акционеров, клиентов и сотрудников".

В прошлом генеральный директор итальянской Unicredit Андреа Орсель открыто выступал за полное приобретение немецкого Commerzbank. По его мнению, слияние двух банков могло бы принести существенную пользу всем заинтересованным сторонам и создать более сильного конкурента на немецком банковском рынке. Он также предложил, что частные клиенты получат лучшую поддержку, а немецкий сектор малого и среднего бизнеса сможет воспользоваться улучшенным финансированием и более широкой международной помощью.

Акции компаний TecDax, в том числе Deutsche Bank и Commerzbank, немного колебались после новостей о потенциальных стратегиях Deutsche Bank по противодействию приобретению Unicredit банка Commerzbank. Если планы Deutsche Bank по приобретению части или всей оставшейся доли немецкого правительства в Commerzbank осуществятся, это может повлиять на положение компаний TecDax на рынке.

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