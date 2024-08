Можем ли мы надеяться справиться с изменением климата?

Ледники тают, леса горят, виды вымирают, люди мигрируют: последствия изменения климата суровы и пугающию - и в некоторых аспектах уже необратимы. Именно поэтому сейчас как никогда важно проявить оптимизм, считает исландский активист по климату Андри Снаэр Магнусон.

Это теплый летний вечер в начале июля, когда начинается самый масштабный проект Года науки 2024. В Гамбургском театре Schauspielhaus исландский активист по климату и многократный лауреат премий писатель Андри Снаэр Магнусон поднимается на сцену - и борясь со слезами. Магнусон рассказывает о своей бабушке, которая недавно умерла в возрасте 98 лет. Он рассказывает о ее восхищении ледниками своей родины, Исландии. И он рассказывает о том, как она могла видеть, как эти самые ледники тают в течение всей своей 98-летней жизни.

Так что это не только горе по его "очень крутой" бабушке, Ома Хульда, делает Магнусона безмолвным. Это также уверенность в том, что его внуки будут жить в мире, где половина мировых горных ледников уже исчезнет. Это может произойти уже к 2100 году, согласно исследованию в журнале "Наука". А их внуки? Скорее всего, они увидят Исландию полностью без ледников, что считается возможным к 2200 году по данным онлайн-журнала о науке "Phys.org".

Таяние этих масс льда имеет серьезные последствия tanto для людей, как и для природы, согласно Greenpeace. Поскольку вода, содержащаяся в ледниках, попадает в море, она теряется как питьевая вода. Результатом являются острые водные кризисы, пересыхающие русла рек и последующие засушливые катастрофы. Если ледники теряют слишком много своей массы, полное таяние неизбежно. Вслед за этим происходит повышение уровня мирового океана и увеличение глобальной температуры.

Люди как "тектоническая сила"

Given these overwhelming and frightening scenarios, Магнусон понимает, почему люди могут захотеть "спрятать головы в песок и не видеть или не слышать ничего", он раскрывает в беседе с ntv.de. Но именно потому, что мир сталкивается с такими фундаментальными вызовами, сейчас нужно действовать.

Однако страх не является хорошим мотиватором, согласно Магнусону: "Обычно люди переоценивают, когда они напуганы". Поэтому 51-летний активист опирается на надежду. Он иллюстрирует это беседой, которую он провел в прошлом году со студентами из Касселя о последствиях изменения климата: "Должен ли я сказать им 'извините, ребята, вы опоздали'?"

Вместо того чтобы сосредоточиваться на мрачных климатических сценариях и пугающем будущем подростков, активист пытался дать им надежду: "Будь то moda, архитектура или сельское хозяйство, каждая область работы имеет неизбежное воздействие на климат. Есть бесконечное количество областей, где вы можете очень хорошо использовать свою работу уже сегодня". Магнусон видит большую надежду в том, что каждый может внести свой вклад - будь то позже в политике или в moda.

Важно, говорит он, понять вызовы климатического кризиса и его борьбу как глобальную, коллективную проблему. Один человек в одиночку может не добиться многого. "Но если мы все поймем нашу связь с климатом и мобилизуемся, то эта масса людей станет тектонической силой, которая может очень многое изменить. Это моя надежда".

В 2023 году исследование Нового института климата также указывает на то, что надежда не потеряна в климатическом кризисе. Оно подчеркивает растущую осведомленность и коллективное гражданское участие как важные факторы в борьбе против изменения климата. Однако в исследовании также содержится ясное предупреждение. Климатический кризис ускоряется и угрожает свести на нет достигнутый прогресс: "Мы therefore должны действовать быстрее".

Физик и советник правительства Вольфганг Лютх также делает вывод в интервью ntv.de, что "время уходит у нас". Проблема в том, что прогресс и решения могут замедлить изменение климата, но не могут обратить его вспять: "Климат останется там, где мы его толкнули. Все тепло, которое мы производим сейчас, останется с нами на тысячелетия. Мы все еще можем предотвратить его ухудшение, но оно не станет лучше".

Пессимистичные перспективы, но как Лютх смотрит на климатическую надежду? Он также надеется на масштабный процесс обучения общества: "Мы должны пересмотреть устоявшиеся привычки. Это трудный процесс, но в конечном итоге хороший, который является сутью истории. Когда общества потрясаются, что-то новое появляется, что, надеюсь, движет нас вперед".

Прежде всего, важно сделать науку понятной и осязаемой для людей: "Сдержанные числа и анализы - это основа, но мы должны подумать, что они значат для нашей жизни. Мы должны включить то, что нам говорит наука, в нашу жизнь и не воспринимать это как что-то безжизненное и бескровное".

Наука встречается со storytelling

Именно это побудило Магнусона сделать в 2014 году, когда они встретились на конференции в Мюнхене, Лютх раскрывает. Он спросил, не захочет ли он подойти к климатическому вопросу как автор: "Мы, ученые, производим только числа и таблицы. Но он рассказчик, он может сделать реально живым то, что это действительно значит".

Магнусон первоначально отказался, желая оставить климатическую тему экспертам. В конце концов, он был всего лишь писателем. Потом Лютх не слышал от него долгое время - пока не получил просьбу годы спустя просмотреть новую книгу Магнусона "Вода и время". Он finally followed Lucht's nudge and approached the climate crisis from a storyteller's perspective.

С этим Магнусон также последовал своей собственной призыву, сочетая свою работу автора с активизмом в области климата. С тех пор он давал лекции по всему миру о изменении климата, рассказывая о своей бабушке и раскрывая, что "крутая бабушка" имеет отношение к ледникам, климату и каждому слушателю. Магнусон видит это и как свой "долг ответственного гражданина", и как оптимистическое сопротивление тому, чтобы прятать голову в песок: "Надежда означает не позволять поражениям и потерям. Каждый акт сопротивления - это акт надежды".

Комиссия признала важность коллективных действий в борьбе с изменением климата, как подчеркивается в исследовании Нового института климата. Работа Комиссии совпадает с убеждением Магнусона в мобилизации масс как "тектонической силы" для решения климатического кризиса.

Кроме того, сотрудничество Магнусона с учеными, такими как Вольфганг Лютх, которые подчеркивают необходимость сделать климатическую науку понятной и осязаемой, иллюстрирует подход Комиссии к использованию рассказывания историй для вовлечения общественности в обсуждение изменения климата.

