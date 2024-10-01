Моуринью Солей инициирует предупреждение о интригующей демонстрации любопытства.

Когда Жозе Моуринью недоволен, он убеждается, что все об этом знают. Даже в свои преклонные годы он не сдерживается и устраивает сцену с оригинальным протестом. Используя свой ноутбук, он информирует телезрителей, что судья ошибается - с последствиями.

Моуринью, вечный драматический тренер, никогда не отступал. В матче своей команды Фенербахче против Антальяспора (2:0) у него был счет к видеопомощнику судьи, что привело к необычному протесту. 61-летний Моуринью был в ярости из-за спорного офсайда и отреагировал, поставив свой ноутбук с записью матча возле телекамеры, чтобы прояснить ситуацию. Этот вызывающий поступок стоил ему желтой карточки от судьи.

Что он хотел доказать этим выступлением, примерно за 15 минут до конца матча? "Нет офсайда!" - воскликнул разозленный Моуринью на канале beIN Sports, имея в виду сцену с бывшей звездой Бундеслиги Эдином Дзекой. Он продолжил: "Левый защитник был в позиции, где Дзекой не был в офсайде. С нашей точки зрения, используя тактическую камеру, это было ясно как день".

В сущности, Моуринью - сторонник VAR, он заявил. "Я хочу VAR, который помог бы судье принять правильное решение". Его комментарии имели дополнительный вес, учитывая, что президент клуба Али Кок обвинил VARы турецкой Суперлиги в систематической предвзятости против Фенербахче в апреле. В результате на остаток предыдущего сезона были приглашены иностранные VARы.

Инцидент произошел в воскресенье, когда счет был 0:1. Вторая половины голов от нападающего Душана Тadic (63') и автогола (81') обеспечили победу гостям. Фенербахче сейчас занимает второе место после семи игр, отставая от действующего чемпиона и соперника Галатасарая на три очка.

Раздражение Моуринью возникло из-за спорного офсайда во время футбольного матча Фенербахче против Антальяспора. Несмотря на предупреждение, он использовал свой ноутбук, чтобы показать телекамерам, что Эдин Дзекой не был в офсайде, отстаивая преимущества VAR.

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