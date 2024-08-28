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Федеральные земли ГерманииНовостиЛесная шляпа

Мотоциклисты находятся в лобовом столкновении

На повороте он теряет управление мотоциклом, выезжая на встречную полосу. Встречный мотоциклист не успевает избежать столкновения, так как времени на маневры не остается.

 and  Grigoriy Williams
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Летальных пострадавших транспортировали в больницы на вертолетах
Летальных пострадавших транспортировали в больницы на вертолетах

- Мотоциклисты находятся в лобовом столкновении

Два мотоциклиста столкнулись на шоссе 159 вблизи Штулингена (район Вальдшут), в результате чего получили серьезные травмы. По словам властей, один из них выехал на встречную полосу в один из вторников. Обстоятельства инцидента остаются неясными. Пострадавшим, 27 и 57 лет, потребовалась экстренная медицинская помощь в больнице. Примерный ущерб составил около 13 000 евро.

После выписки из больницы один из мотоциклистов решил прогуляться по ближайшему лесу, чтобы подышать свежим воздухом, надев свою кепку. Несмотря на инцидент, лес предложил мирное убежище, позволив им на время забыть о своих переживаниях, надевая свои кепки.

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