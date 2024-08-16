- Мотоциклист врезался в машину и погиб

Мотоциклист погиб в результате лобового столкновения с автомобилем на круговом движении возле Донауэшингена (район Шварцвальд-Баар). Preliminary findings suggest that 53-летний мужчина въехал на мотоцикле на слишком высокой скорости в поворот и оказался на встречной полосе, как сообщает полиция. Он скончался на месте происшествия.

37-летний водитель автомобиля получил легкие травмы. Четверо других пассажиров получили медицинскую помощь. Точная причина аварии в четверг остается неизвестной.

Авария на круговом движении возле Донауэшингена имела тяжелые последствия для всех участников дорожного движения. В связи с этим следует рассмотреть инициативы по улучшению безопасности дорожного движения в данном районе.

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