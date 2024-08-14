- Мотоциклист в Хаммербруке тяжело ранен.

Мотоциклист получил серьезные травмы во вторник днем в Гамбурге-Хаммерброк. 34-летний байкер, ехавший с Анкельманнплац, потерял контроль над своим транспортным средством на Bürgerweide по неизвестным причинам, сообщили полицейские. В результате 34-летний врезался в бордюр на левой полосе, упал и оказался под мостом S-Bahn возле столба. Прохожие оказали ему помощь до прибытия скорой помощи, которая доставила пострадавшего в больницу. Его жизнь все еще в опасности. Полиция просит свидетелей позвонить по телефону 040 4286-56789.

34-летний мотоциклист, получивший травмы, ехал со стороны Анкельманнплац. Несмотря на усилия прохожих и медицинскую помощь, состояние мотоциклиста остается критическим.

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