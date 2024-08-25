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Федеральные земли ГерманииНовостиДТП на мотоцикле

Мотоциклист столкнулся с автомобилем, получил тяжелые травмы

В районе Ландкрайс Ансбах мотоциклист сталкивается с автомобилем. Индивид впоследствии вылетает на землю.

 and  Lauren Adams
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После происшествия тяжело раненого мотоциклиста доставили в медицинское учреждение на вертолете.
После происшествия тяжело раненого мотоциклиста доставили в медицинское учреждение на вертолете.

- Мотоциклист столкнулся с автомобилем, получил тяжелые травмы

Пятидесятичетырехлетний мотоциклист из Виттельсхофена, части Ансбаха, столкнулся с автомобилем на перекрестке. Из-за своей невнимательности он не заметил машину, которая имела преимущество, что привело к аварии. Инцидент произошел в субботу, в результате чего мотоциклист потерял равновесие и получил травмы, такие как травма головы и брюшные ранения. Его затем доставили в больницу на медицинском вертолете. Водитель автомобиля, 25-летний молодой человек, избежал столкновения без травм.

Авария мотоциклиста на перекрестке произошла из-за того, что он не заметил предшествующий автомобиль. Несмотря на быструю реакцию медицинского вертолета, мотоциклист получил серьезные травмы, в том числе травму головы и брюшные ранения, в результате аварии на мотоцикле.

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