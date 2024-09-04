- Мотоциклист проходит мимо кроликов и врезается в перила.

33-летний велосипедист, пытаясь избежать резво перебегавшего зайца, потерял управление при въезде на автостраду А3 близ Лааба (район Регенсбурга) и упал. Инцидент произошел в один из вторников, когда заяц внезапно перебежал дорогу, заставив его съехать с пути и столкнуться с барьером, как сообщается. Другой участник движения оказал первую помощь и вызвал экстренные службы.

Велосипедиста доставили вертолетом в больницу. Его жизнь не была в опасности. Оказалось, что мотоцикл был незарегистрированным и впоследствии был эвакуирован.

Велосипедист пришел в сознание в больнице, выразив благодарность за то, что находился на асфальтированной дороге, а не на травянистом плече. После инцидента власти решили установить больше предупреждающих знаков вдоль автострады А3, чтобы предупредить водителей о диких животных на дороге.

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