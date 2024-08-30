Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиРайон Хохтаун

Мотоциклист погиб после столкновения

52-летний individuo к сожалению переносит серьезную катастрофу после того, как был сбит транспортным средством.

 and  John Stellmacher
Время чтения 1 минута
Правоохранители находились на месте происшествия.
Правоохранители находились на месте происшествия.

- Мотоциклист погиб после столкновения

52-летний мотоциклист погиб в результате ДТП на федеральной дороге в Вайххайме, в районе Вайххайм. По данным полиции, 57-летний водитель автомобиля не заметил приближающийся мотоцикл во время поворота и врезался в него. Удар привел к тому, что мотоциклист упал и получил тяжелые травмы. Его доставили в больницу вертолетом, но, к сожалению, он не выжил. Ущерб имуществу оценивается примерно в 15 000 евро.

ДТП произошло на федеральной дороге в районе Вайххайм, в районе Вайххайм. Спасатели доставили пострадавшего мотоциклиста в больницу, расположенную в районе Вайххайм.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Маrio Вайгт и Маркус Зедер, слева, превращают земельную выборы в Тюрингии в референдум о коалиции...
Федеральные земли Германии

Выборы в Тюрингии также служат голосованием за коалицию "трафик-лимура".

В это воскресенье в Тюрингии проходят выборы в ландтаг. ХДС надеется закрепить полномочия министра-президента.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Сближение лидера партииЛарсаКлингбеля с кандидатом СПД в Тюрингии Георгом Майером в Заключительной...
Федеральные земли Германии

Клингбейл подчеркивает необходимость стабильной администрации исключительно при СДПГ.

- Клингбейл подчеркивает необходимость стабильной администрации исключительно при СДПГ. За два дня до выборов в ландтаг Тюрингии лидер СДПГ Ларс Кlingerбейль подчеркнул необходимость возвращения социал-демократов в состав земельного правительства. "Это выборы судьбоносные", - заявил Кlingerбейль на заключительном митинге СДПГ в Мейнингене. "Речь идет о стабильном земельном правительстве,

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Сембрандт, оставшийся в истории решающим игроком в матче Байерна, забил два гола, что обеспечило их...
Федеральные земли Германии

"Бавария" стремится к победе в первом поединке в Потсдаме.

Бавария Мюнхен одерживает победу в трудной игре в первом матче сезона. Встретившись с претендентами на продвижение Турбиной Потсдам, происходит ожесточенная битва. В конце концов, защитник оформляет победу для чемпионской команды.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Новичок защитник присоединяется к HSV: Француз Лукас Перрин, ранее игрок Racing Strasbourg,...
Федеральные земли Германии

Француз Перрин сменил Вусковича: HSV приветствует нового футболиста

До ближайшей даты перехода HSV реагирует на продленный запрет на допинг Марио Вушкович. Запасной игрок родом из Франции.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

Метте-Марит и Хакон работают вместе
Культура

Метте-Марит и Хакон работают вместе

- Метте-Марит и Хакон работают вместе Великолепные свадебные торжества принцессы Марты Луизы (52) и Дюрека Верретта (49) в самом разгаре. Официально они соединятся узами брака в следующую субботу (31.8.), но уже в четверг пара начала празднование. В этот день будущие новобрачные разослали приглашения с пометкой "Сексуально и Круто&

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Маrio Вайгт и Маркус Зедер, слева, превращают земельную выборы в Тюрингии в референдум о коалиции...
Федеральные земли Германии

Выборы в Тюрингии также служат голосованием за коалицию "трафик-лимура".

В это воскресенье в Тюрингии проходят выборы в ландтаг. ХДС надеется закрепить полномочия министра-президента.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Белый бальзамический уксус обладает фруктовым вкусом, более мягким и не таким кислым, чем чистый...
Главные темы

Цена на высококачественный белый бальзамический уксус имеет значительные затраты.

Цена на высококачественный белый бальзамический уксус имеет значительные затраты. Итальянский уксус доступен в светлых и темных сортах. Более светлый тип, часто называемый Советуемый Балсамический Уксус Бианко или просто белый бальзамический уксус, стал объектом пристального внимания Öko-Test. Они исследовали 25 разных образцов, цены на которые варьировались от 1,69 до 27,

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно