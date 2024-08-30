- Мотоциклист погиб после столкновения

52-летний мотоциклист погиб в результате ДТП на федеральной дороге в Вайххайме, в районе Вайххайм. По данным полиции, 57-летний водитель автомобиля не заметил приближающийся мотоцикл во время поворота и врезался в него. Удар привел к тому, что мотоциклист упал и получил тяжелые травмы. Его доставили в больницу вертолетом, но, к сожалению, он не выжил. Ущерб имуществу оценивается примерно в 15 000 евро.

ДТП произошло на федеральной дороге в районе Вайххайм, в районе Вайххайм. Спасатели доставили пострадавшего мотоциклиста в больницу, расположенную в районе Вайххайм.

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