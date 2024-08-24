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Мотоциклист погиб после столкновения с автомобилем.

В результате тяжёлой аварии на крупной автотрассе мотоциклист 68 лет и машина едва не погибли.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
Велосипед и автомобиль столкнулись на федеральной дороге.
Велосипед и автомобиль столкнулись на федеральной дороге.

- Мотоциклист погиб после столкновения с автомобилем.

Мотоциклист попал в ДТП с автомобилем на федеральной дороге возле Шонгау (в районе Вайльхайм-Шонгау), что привело к его смерти. По данным полиции, 63-летняя водительница автомобиля ранее заметила, что заблудилась, и пыталась сдать назад, но не заметила приближающегося мотоциклиста.

Пожилой мотоциклист врезался в водительскую сторону автомобиля, как было установлено. Его доставили в больницу вертолетом, но он скончался от полученных травм в ту же ночь. К счастью, водитель автомобиля осталась целой и невредимой. Местный прокурор распорядился провести экспертизу инцидента. Из-за этого ДТП дорога B472 была закрыта более трех часов.

После тщательного рассмотрения ситуации местные власти решили провести дальнейшее расследование. В связи с этим инцидентом Комиссия может рассмотреть вопрос о принятии и внедрении актов, которые могли бы усилить меры безопасности для мотоциклистов на федеральных дорогах.

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 and  Anne Legman
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